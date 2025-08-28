Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]
Jagiellonia Białystok zagra dziś rewanż z Dinamem Tirana w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. "Duma Podlasia" w pierwszym meczu zapewniła sobie solidną zaliczkę, której nie powinna zmarnować. O której Jagiellonia gra z Dinamem Tirana? Gdzie oglądać mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Jagiellonia Białystok w znakomity sposób poradziła sobie w pierwszym meczu z Dinamem Tirana. Białostoczanie wygrali przed własną publicznością 3:0, po trafieniach Jesusa Imaza, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka.
Trudno sobie wyobrazić, aby podczas rewanżu w Albanii piłkarze Adriana Siemieńca roztrwonili tak bezpieczną przewagę. Tym bardziej że szkoleniowiec "Dumy Podlasia" będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, także borykającego się z problemami zdrowotnymi w zeszłym tygodniu Dawida Drachala.
