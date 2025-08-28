Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

O której gra Jagiellonia? Gdzie oglądać mecz z Dinamem Tirana? El. Ligi Konferencji [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok w znakomity sposób poradziła sobie w pierwszym meczu z Dinamem Tirana. Białostoczanie wygrali przed własną publicznością 3:0, po trafieniach Jesusa Imaza, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka.

Trudno sobie wyobrazić, aby podczas rewanżu w Albanii piłkarze Adriana Siemieńca roztrwonili tak bezpieczną przewagę. Tym bardziej że szkoleniowiec "Dumy Podlasia" będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, także borykającego się z problemami zdrowotnymi w zeszłym tygodniu Dawida Drachala.

