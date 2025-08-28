Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok zagra dziś rewanż z Dinamem Tirana w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. "Duma Podlasia" w pierwszym meczu zapewniła sobie solidną zaliczkę, której nie powinna zmarnować. O której Jagiellonia gra z Dinamem Tirana? Gdzie oglądać mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Afimico Pululu w barwach Jagiellonii Białystok walczący o piłkę z zawodnikiem Dinama Tirana
Afimico Pululu w barwach Jagiellonii Białystok walczący o piłkę z zawodnikiem Dinama TiranaFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Mecz Dinamo Tirana - Jagiellonia Białystok w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online na platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

O której gra Jagiellonia? Gdzie oglądać mecz z Dinamem Tirana? El. Ligi Konferencji [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Jagiellonia Białystok w znakomity sposób poradziła sobie w pierwszym meczu z Dinamem Tirana. Białostoczanie wygrali przed własną publicznością 3:0, po trafieniach Jesusa Imaza, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka.

Trudno sobie wyobrazić, aby podczas rewanżu w Albanii piłkarze Adriana Siemieńca roztrwonili tak bezpieczną przewagę. Tym bardziej że szkoleniowiec "Dumy Podlasia" będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników, także borykającego się z problemami zdrowotnymi w zeszłym tygodniu Dawida Drachala.

Liga Konferencji - Kwal.
4 kolejka
28.08.2025
20:45
Do meczu:
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online na platformie Polsat Box Go.

Ekstraklasa

Koszmar Rakowa, oficjalny komunikat dzień przed rewanżem. Rywale reagują

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii BiałystokFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix/East News
Piłkarze JagielloniiMicha³ ZieliñskiPAP

