Deklasacja. Polskie kluby najlepsze nie tylko na boisku. Cała Europa już wie

Całkiem udany początek nowego sezonu Ligi Konferencji zaliczyły polskie zespoły. Raków Częstochowa podejmował rumuńską Universitateę Craiova. W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli bramek, jednak w drugiej strzelanie rozpoczęło się błyskawicznie. W 47. minucie do siatki trafił Tomasz Pieńko, wyprowadzając częstochowian na prowadzenie. Za chwilę rywale ujrzeli czerwoną kartkę, co ułatwiło zadanie podopiecznym Marka Papszuna. W 80. minucie na 2:0 podwyższył Oskar Repka. Raków dopisał więc pierwsze trzy punkty.

Jeszcze lepiej poradził sobie Lech Poznań. "Kolejorz" przejechał się po Rapidzie Wiedeń, wygrywając 4:1. Gole dla poznaniaków strzelali Luis Palma, Mikael Ishak, Taofeek Ismaheel i Leo Bengtsson. Wynik byłby jeszcze wyższy, gdyby Ishak wykorzystał rzut karny z 34. minuty.

Nieco bardziej wymęczone zwycięstwo odnotowała Jagiellonia Białystok, która podejmowała u siebie maltański Hamrun. Rezultat spotkania ustanowił w 57. minucie Jesus Imaz. Wynik byłby bardziej okazały, gdyby uznano trafienie Hiszpana z 38 minuty. Wtedy jednak sędzia dopatrzył się faulu w ataku.

Niestety, kompletu zwycięstw polskich zespołów nie udało się odnotować. Legia Warszawa uległą tureckiemu Samsunsporowi 0:1. Wystarczyła jedna bramka w 10. minucie meczu, by podopieczni Edwarda Iordanescu wracali z tego spotkania "na tarczy". Co prawda, "Wojskowi" strzelili gola za sprawą Milety Rajovicia, jednak nie został on uznany, ze względu na pozycję spaloną Duńczyka.

Tabela Ligi Konferencji po meczach polskich drużyn

Dzięki wysokiej wygranej nad Rapidem Wiedeń, Lech Poznań zameldował się na trzecim miejscu w tabeli Ligi Konferencji, ex aequo ze Spartą Praga i szwajcarskim Lausanne. Podopieczni Nielsa Frederiksena mają bilans bramek +3, jednak dwa zespoły odnotowały jeszcze bardziej okazałe zwycięstwa. Cypryjski AEK Larnaka rozniósł holenderski AZ Alkmaar 4:0. Jednak to bośniacki Zrinjski Mostar znajduje się na pierwszym miejscu, po wygranej 5:0 nad gibraltarskim Lincolnem Red Imps.

Na dziesiątej pozycji zameldował się Raków Częstochowa. Takie same wyniki (2:0) odnotowały też Fiorentina, Crystal Palace i Rayo Vallecano. Dwubramkowy bilans bramek ma też Celje, które pokonało AEK Ateny 3:1. Z kolei Jagiellonia Białystok plasuje się na 15. pozycji. Najgorzej, rzecz jasna, wygląda sytuacja Legii Warszawa, która po porażce z Samsunsporem jest na 25. miejscu. A przypomnijmy, że awans do play-offów zaczyna się od 24. lokaty.

W tym aspekcie polskie kluby nie mają sobie równych

Poza tym, że na boisku polskie kluby wypadły naprawdę dobrze, to rewelacyjne wyniki odnotowały również na trybunach. Zarówno na spotkaniu Lecha Poznań, jak i Legii Warszawa oraz Jagielloni Białystok frekwencja była najwyższa spośród wszystkich pozostałych meczów pierwszej kolejki LKE. Z pewnością, gdyby Raków Częstochowa dysponował większym, a przede wszystkim własnym obiektem, to "Medaliki" także zameldowałyby się obok pozostałych polskich ekip.

Ciekawe i godne podziwu statystyki przytoczył Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet. Na swoim profilu na X pokazał, jaka była frekwencja na poszczególnych czwartkowych meczach Ligi Konferencji. Najwięcej kibiców pojawiło się na spotkaniu Lecha z Rapidem (24 779 osób). Na drugim miejscu mecz Legii z Samsunsporem (18 712 kibiców), a na trzecim - spotkanie Jagielloni z Hamrun (17 469 fanów). Na meczu Rakowa w Sosnowcu pojawiło się nieco ponad 6,5 tysiąca osób.

