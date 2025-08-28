Czerwona kartka to za mało. Brutalny faul, aż strach było patrzeć

W poprzednim sezonie Super Lig Besiktas uplasował się na czwartym miejscu. To oznaczało, że ekipa ze Stambułu powalczy o udział w Lidze Europy. Turcy w drugiej rundzie eliminacji okazali się gorsi od ukraińskiego Szachatara Donieck. W takiej sytuacji pozostała im rywalizacja o Ligę Konferencji.

Na przedostatnim etapie kwalifikacji Besiktas ograł irlandzkie St. Patricks, a o udział w fazie ligowej mierzył się z FC Lausanne-Sport. W pierwszym spotkaniu na stadionie w Szwajcarii padł remis 1:1. To oznaczało, że wszystko rozstrzygnie się w stambulskim kotle, w czwartek 28 sierpnia.

Polsat Sport Polsat Sport

Koszmarny faul w meczu o Ligę Konferencji. Nie dla ludzi o słabych nerwach

Spotkanie rewanżowe rozpoczęło się o godz. 19:00. Już od pierwszych minut gospodarze wykazywali się ostrością w grze. Szybko złapali dwie żółte kartki. W samej końcówce pierwszej połowy Lausanne wyszło na prowadzenie po trafieniu Nathana Butlera-Oyedeji. Wygrana gości oznaczała wyeliminowanie Besiktasu.

W tureckim zespole robiło coraz bardziej nerwowo. Do tego stopnia, że zawodnicy Ole Gunnara Solskjera dopuszczali się coraz agresywniejszych przewinień. O krok za daleko w 46. minucie poszedł Felix Uduokhai. Niemiecki obrońca Besiktasu próbował dopaść do bezpańskiej, wybitej piłki przed szarżującym jednocześnie Brandonem Soppy'm.

Kiedy obaj zawodnicy spotkali się przy linii bocznej - w połowie boiska - piłkarz gospodarzy wykonał bezczelny wślizg prosto w nogi rywala. Ten z przeraźliwym krzykiem uderzył w pudła ochraniające jednego z kamerzystów. Sędzia nie zastanawiał się ani przez moment. Od razu wyciągnął czerwony kartonik i odesłał Uduokhaiego do szatni. Arbiter nie mógł podjąć innej decyzji.

Rozwiń

Osłabiony Besiktas nie zdołał odmienić losów meczu. Niespodziewanie to FC Lausanne-Sport zwyciężyło 1:0, dzięki czemu Szwajcarzy awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Besiktas Stambuł AFP

Besiktas - FC Lausanne-Sport ARIF HUDAVERDI YAMAN AFP

Besiktas - FC Lausanne-Sport ARIF HUDAVERDI YAMAN AFP