Czarny czwartek polskich drużyn, a teraz takie doniesienia. To byłby wielki sukces

Od kilkunastu godzin w polskim środowisku piłkarskim panuje spory niedosyt. To efekt kiepskich występów zespołów z kraju nad Wisłą na Starym Kontynencie. Pretensji do siebie nie może mieć chyba tylko Raków Częstochowa. "Medaliki" wywiozły cenny remis w wyjazdowej konfrontacji ze Spartą Praga. Choćby punktu nie zdobyli za to piłkarze Legii Warszawa oraz Lecha Poznań. Zwłaszcza ci drudzy mogą pluć sobie w brodę, bo w pewnym momencie znajdowali się na dwubramkowym prowadzeniu.

"Powody dwóch porażek na Półwyspie Iberyjskim są zupełnie odmienne, ale efekt jest ten sam. Ten mecz w Madrycie jest tym bardziej przykry, że zmiany i głębia składu rujnuje coś, co było naprawdę dobre, efektowne. Lech grał świetnie, dobrze się to oglądało, było cmokanie nad Palmą i jego golem itd. Po czym wszystko to ląduje w obśrupanej toalecie. Ciężko to wszystko zrozumieć" - pisał w mediach społecznościowych między innymi niepocieszony Radosław Nawrot.

Polskie kluby jednak z szansami na awans. Jest lepiej niż ludzie myśleli

W podobnym humorze znajdują się inni polscy kibice, którzy niepokoją się o awans ukochanych drużyn do fazy pucharowej. Okazuje się jednak, że wcale nie musi być tak źle. Szczegółami podzielił się specjalizujący się w statystykach Piotr Klimek. "Przewidywana tabela końcowa fazy ligowej Ligi Konferencji" - przekazał. A w niej wszystkie ekipy grające na co dzień w PKO BP Ekstraklasie znajdują się w gronie 24 zespołów z przepustką do dalszej części rozgrywek.

Rozwiń

Dziesiąta lokata należy do Rakowa Częstochowa, dwunasta do Jagiellonii Białystok oraz piętnasta do Lecha Poznań. Tuż pod podopiecznymi Nielsa Frederiksena znajduje się natomiast Legia Warszawa. Każdy z polskich klubów ma minimum 88% szans na awans do baraży.

To by się przełożyło na pary (będą sprawdzeni najbardziej prawdopodobni rywale w 1/16 już również) Raków - Krajowa/Zrinjski (może zagrać z Krajową jak najbardziej) Jaga - Sigma/Drita Lech/Legia - Rijeka/AEK Ateny

Aby spełnił się powyższy scenariusz trzeba jednak regularnie punktować. Kolejna okazja pod koniec listopada, tuż po przerwie na mecze reprezentacji. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Crvena Zvezda - Lille OSC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Ermal Krasniqi z Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / x.com AFP

Radość Luisa Palmy po trafieniu na 1:0 dla Lecha JUANJO MARTIN PAP/EPA

Luis Palma i Pathe Ciss JUANJO MARTIN PAP/EPA