Cudowny gol Legii Warszawa, ręce składają się do oklasków. Co za strzał Augustyniaka

Wygląda na to, że zamieszanie wokół trenera Legii Warszawa Edwarda Iordanescu motywująco podziało na piłkarzy. "Wojskowi" bardzo intensywnie rozpoczęli czwartkowy mecz Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck w Krakowie. Po 20 minutach w statystyce strzałów prowadzili 5:1, co wiele mówi.

Najważniejsze jednak, że jedno z tych uderzeń wylądowało w siatce. Zaraz po upłynięciu kwadransa Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek odzyskali piłkę na połowie ukraińskiej drużyny. Pierwszy z nich przebiegł z futbolówką jeszcze kawałek i z około 30 metrów posłał ją pod okienko bramki przeciwników.

"To już ozdoba całej kolejki Ligi Konferencji, a może całych rozgrywek" - powiedział na transmisji komentujący to starcie w Polsacie Sport 1 Sebastian Chabiniak.

Co za gol Rafała Augustyniaka z Szachtarem. Oto wideo

"No ładnie przymierzył" - skomentowała na X żartobliwie sama Legia.

