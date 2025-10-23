Cudowny gol Legii Warszawa, ręce składają się do oklasków. Co za strzał Augustyniaka
Legia Warszawa zaczęła mecz w Krakowie przeciwko Szachtarowi Donieck z animuszem. Nagroda za odwagę i pracę w pressingu na połowie rywala przyszła w 16. minucie. Rafał Augustyniak dał kibicom "Wojskowym" radość, której ostatnio nie mieli zbyt dużo. Środkowy pomocnik cudownie uderzył z dystansu.
Wygląda na to, że zamieszanie wokół trenera Legii Warszawa Edwarda Iordanescu motywująco podziało na piłkarzy. "Wojskowi" bardzo intensywnie rozpoczęli czwartkowy mecz Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck w Krakowie. Po 20 minutach w statystyce strzałów prowadzili 5:1, co wiele mówi.
Najważniejsze jednak, że jedno z tych uderzeń wylądowało w siatce. Zaraz po upłynięciu kwadransa Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek odzyskali piłkę na połowie ukraińskiej drużyny. Pierwszy z nich przebiegł z futbolówką jeszcze kawałek i z około 30 metrów posłał ją pod okienko bramki przeciwników.
"To już ozdoba całej kolejki Ligi Konferencji, a może całych rozgrywek" - powiedział na transmisji komentujący to starcie w Polsacie Sport 1 Sebastian Chabiniak.
Co za gol Rafała Augustyniaka z Szachtarem. Oto wideo
"No ładnie przymierzył" - skomentowała na X żartobliwie sama Legia.