Cudowny gol Legii Warszawa, ręce składają się do oklasków. Co za strzał Augustyniaka

Legia Warszawa zaczęła mecz w Krakowie przeciwko Szachtarowi Donieck z animuszem. Nagroda za odwagę i pracę w pressingu na połowie rywala przyszła w 16. minucie. Rafał Augustyniak dał kibicom "Wojskowym" radość, której ostatnio nie mieli zbyt dużo. Środkowy pomocnik cudownie uderzył z dystansu.

Rafał Augustyniak z golem przeciwko Szachtarowi
Rafał Augustyniak z golem przeciwko SzachtarowiKAROL POLIT/ARENA AKCJI /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wygląda na to, że zamieszanie wokół trenera Legii Warszawa Edwarda Iordanescu motywująco podziało na piłkarzy. "Wojskowi" bardzo intensywnie rozpoczęli czwartkowy mecz Ligi Konferencji przeciwko Szachtarowi Donieck w Krakowie. Po 20 minutach w statystyce strzałów prowadzili 5:1, co wiele mówi.

Najważniejsze jednak, że jedno z tych uderzeń wylądowało w siatce. Zaraz po upłynięciu kwadransa Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek odzyskali piłkę na połowie ukraińskiej drużyny. Pierwszy z nich przebiegł z futbolówką jeszcze kawałek i z około 30 metrów posłał ją pod okienko bramki przeciwników.

"To już ozdoba całej kolejki Ligi Konferencji, a może całych rozgrywek" - powiedział na transmisji komentujący to starcie w Polsacie Sport 1 Sebastian Chabiniak.

Co za gol Rafała Augustyniaka z Szachtarem. Oto wideo

"No ładnie przymierzył" - skomentowała na X żartobliwie sama Legia.

