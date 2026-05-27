Crystal Palace - Rayo Vallecano. Finał Ligi Konferencji 2026. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV]

Aleksy Kiełbasa

Crystal Palace zagra dziś z Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Dla obu zespołów jest to pierwszy międzynarodowy finał w historii, a co za tym idzie, pierwsza szansa na międzynarodowe trofeum. O której godzinie finał Ligi Konferencji dzisiaj? Gdzie obejrzeć finał Crystal Palace - Rayo Vallecano? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Trofeum Ligi Konferencji UEFA na stadionie piłkarskim, widoczna trybuna w tle.
Trofeum Ligi Konferencji UEFAMarcin GolbaAFP

Finał Ligi Konferencji 2026 Crystal Palace - Rayo Vallecano zostanie rozegrany dzisiaj 27 maja o godzinie 21:00 na stadionie Red Bull Arena w Lipsku. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów Polsatu Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Crystal Palace zakończyło ten sezon Premier League dopiero na 15. miejscu. To o trzy lokaty niżej, niż w poprzednich rozgrywkach. "The Eagles" zagrały w tegorocznej Lidze Konferencji dzięki zeszłorocznemu triumfowi w Pucharze Anglii i poradziły sobie nadspodziewanie dobrze.

Londyńczycy w fazie ligowej zajęli 10. lokatę, dzięki czemu awansowali do play-offów, ale musieli jeszcze przebrnąć przez 1/16 finału. W niej pokonali w dwumeczu 3:1 Zrnijski Mostar. W 1/8 finału Crystal Palace pokonało AEK Larnaka 2:1, w ćwierćfinale 4:3 Fiorentinę, a w półfinale przyszło im rywalizować z Szachtarem Donieck. Jedno zespotkań tej fazy zostało rozegrane na stadionie Wisły w Krakowie, a drużyna z Anglii w dwumeczu wygrała 5:2 i wywalczyła sobie "bilet" na finał w Lipsku.

Rywalem Crystal Palace w finale Ligi Konferencji będzie Rayo Vallecano. Ekipa z przedmieść Madrytu tegoroczne zmagania w La Liga zakończyła na ósmym miejscu, podobnie, jak przed rokiem, ale tym razem nie dało jej to prawo udziału w przyszłorocznych rozgrywkach europejskich pucharów. Jedyną furtką, aby kontynuować grę w Europie jest wygrana w dzisiejszym finale.

Rayo w fazie ligowej Ligi Konferencji dwukrotnie grało z polskimi zespołami. Najpierw 3:2 pokonało Lecha Poznań, a następnie 2:1 Jagiellonię Białystok. Ostatecznie "Franjirrojos" zajęły piątą lokatę w fazie ligowej Ligi Konferencji i awansowały bezpośrednio do 1/8 finału. W nim drużyna z Vallecas zmierzyła się z Samsunsporem, który pokonała w dwumeczu 3:2. Następnie wygrała 4:3 z AEK-iem Ateny i 2:0 z RC Strasbourg Maxiego Oyedele w półfinale rozgrywek, dzięki czemu awansowała do finału. Kto będzie w nim górą?

