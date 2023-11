Coraz większy niepokój. Kibice Legii dotarli na miejsce. W każdej chwili sytuacja może eskalować

Stało się to, na co zanosiło się już przed trzema tygodniami. Do Birmingham dotarło znacznie więcej kibiców Legii Warszawa, niż będzie mogło wejść na stadion, by obejrzeć czwartkowe starcie z Aston Villą. Mecz może zadecydować o awansie wicemistrzów Polski do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Napięcie rośnie od momentu, w którym okazało się, że gospodarze przygotowali dla legionistów jedynie 890 wejściówek, podczas gdy wcześniej obiecali ich 1700. Tymczasem pojemność trybuny dla przyjezdnych to 3000 miejsc.