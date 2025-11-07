Co za słowa po meczu Lecha Poznań. Dominuje jedno. "Brutalna remontada"

Lech Poznań w czwartek chciał się zrehabilitować na porażkę z Lincoln Red Imps (1:2) i był na dobrej drodze, aby to uczynić. Poznaniacy do przerwy prowadzili z Rayo Vallecano 2:0. Di siatki hiszpańskiego zespołu trafiali Luis Palma i Antoni Kozubal. Piłkarze z przemieść Madrytu strzelili gola kontaktowego w 58. minucie, a dzieła dopełnili w końcówce spotkania. Jorge De Frutos doprowadził do wyrównania w 83. minucie, a w doliczonym czasie gry Alvaro Garcia strzelił gola na wagę zwycięstwa 3:2.

Hiszpanie w euforii po zwycięstwie. Dominuje jedno

Najmocniejszych słów w relacji z meczu Rayo - Lech użyło "Mundo Deportivo", które wprost napisało, że hiszpańska drużyna dokonała "brutalnej remontady".

Media na Półwyspie Iberyjskim są bardzo zachwycone tym, że Rayo odwróciło losy spotkania. - "W Vallecas nigdy się nie poddają" - czytamy na stronie dziennika "Marca". - "Decydujący gol Alvaro Garcii w 94. minucie wprawił dzielnicę w euforię" - dodano. Na stronie "Marki" można przeczytać także wiele dobrych słów na temat piłkarzy Lecha. - "Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena pokazał w Vallecas, dlaczego nadal jest aktualnym mistrzem Polski. Żadna drużyna w tym sezonie nie rozegrała na stadionie Rayo tak znakomitej pierwszej połowy" - napisano.

Z kolei dziennik "AS" przyznał, że Alvaro Garcia w doliczonym czasie gry "dokonał cudu". Dziennikarze chwalili szkoleniowca Rayo za to, że dokonał skutecznych zmian w drugiej połowie. - "Zmiany dokonane przez Inigo Pereza pozwoliły Rayo dokonać heroicznego powrotu w starciu z Lechem, który w pierwszej połowie bezlitośnie wykorzystał rozkojarzenie madryckiej drużyny" - czytamy.

Lech Poznań po trzech kolejkach LK zajmuje w tabeli dopiero 23. miejsce z dorobkiem trzech "oczek". Rayo plasuje się na szóstej pozycji.

Lech Poznań przegrał z mistrzem Gibraltaru Michal Dubiel AFP

Radość Luisa Palmy po trafieniu na 1:0 dla Lecha JUANJO MARTIN PAP/EPA

Luis Palma i Pathe Ciss JUANJO MARTIN PAP/EPA