Cios w Legię tuż przed najważniejszym meczem. "To nie jest łatwe"

Morishita był nie tylko kluczowym zawodnikiem Legii, ale też piłkarzem wyróżniającym się w całej Ekstraklasie. Na początku obecnego sezonu może obniżył loty, ale cały czas był podstawowym graczem w większości spotkań europejskich pucharów.

Dziś jednak Legia po raz pierwszy będzie musiała poradzić sobie bez Japończyka, który został sprzedany do Blackburn Rovers. Moment na to był najgorszy z możliwych, bo wieczorne spotkanie z Hibernian zdecyduje o tym, czy warszawianie jesienią będą grali w europejskich pucharach.

- Nie jest łatwo komentować odejście Morishity, ale niektóre spekulacje były nieprawdziwe. Wiadomo, że nie był w najwyższej formie, ale miał ku temu powody. Nie miał przerwy letniej i proponowałem mu wolne. A kiedy japoński zawodnik mówi, że jest zmęczony, to znaczy, że jest niemal martwy - podkreśla Edward Iordanescu, trener Legii.

Szkoleniowiec przyznaje, że od miesiąca było spore zainteresowanie Morishitą, a od Anglików zawodnik otrzymał świetną ofertę finansową.

Straciliśmy wartościowego zawodnika i nie ma trenera na świecie, który cieszy się, gdy traci cennego piłkarza. Ludzie z zarządu znają moja opinię o transferach. Mamy ważne cele do realizacji i potrzebujemy mieć skompletowany skład

Najbliższy i jeden z najważniejszych celów to awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. By to zrobić, Legia musi obronić zaliczkę z wyjazdowego spotkania z Hibernian, które wygrała 2:1.

- Czeka nas bardzo ważny mecz, bo gra w Europie to sprawa ogromnej wagi. Szansę wciąż oceniam 50 na 50. Naprawdę wszystko jest otwarte - uważa Iordanescu.

Liga Konferencji. Jagiellonia i Raków grają o fazę ligową

Spokojniejszy przed meczem rewanżowym może być za to Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii. Jego drużyna u siebie pokonała Dinamo Tirana 3:0 i w dzisiejszym spotkaniu (godz. 20:45, transmisja w Polsat Sport 1) jest zdecydowanym faworytem. W niezłej sytuacji jest też Raków Częstochowa, który dziś (godz. 20) w Bułgarii będzie bronił zaliczki 1:0 z pierwszego spotkania z Arda Kyrdżali.

PJ

Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ryoya Morishita i Marc Gual Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ryoya Morishita Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP

Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Marc Gual Marek Antoni Iwanczuk AFP