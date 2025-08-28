Cios w Legię tuż przed najważniejszym meczem. "To nie jest łatwe"
Legia Warszawa zmierzy się dziś z Hibernian w spotkaniu decydującym o awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji. Klub ze stolicy po raz pierwszy w tym sezonie będzie jednak musiał poradzić sobie bez Ryoya Morishity, który został sprzedany do Blackburn Rovers. Mecz o godz. 21, a o awans grają dziś także Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.
Morishita był nie tylko kluczowym zawodnikiem Legii, ale też piłkarzem wyróżniającym się w całej Ekstraklasie. Na początku obecnego sezonu może obniżył loty, ale cały czas był podstawowym graczem w większości spotkań europejskich pucharów.
Dziś jednak Legia po raz pierwszy będzie musiała poradzić sobie bez Japończyka, który został sprzedany do Blackburn Rovers. Moment na to był najgorszy z możliwych, bo wieczorne spotkanie z Hibernian zdecyduje o tym, czy warszawianie jesienią będą grali w europejskich pucharach.
- Nie jest łatwo komentować odejście Morishity, ale niektóre spekulacje były nieprawdziwe. Wiadomo, że nie był w najwyższej formie, ale miał ku temu powody. Nie miał przerwy letniej i proponowałem mu wolne. A kiedy japoński zawodnik mówi, że jest zmęczony, to znaczy, że jest niemal martwy - podkreśla Edward Iordanescu, trener Legii.
Szkoleniowiec przyznaje, że od miesiąca było spore zainteresowanie Morishitą, a od Anglików zawodnik otrzymał świetną ofertę finansową.
Straciliśmy wartościowego zawodnika i nie ma trenera na świecie, który cieszy się, gdy traci cennego piłkarza. Ludzie z zarządu znają moja opinię o transferach. Mamy ważne cele do realizacji i potrzebujemy mieć skompletowany skład
Najbliższy i jeden z najważniejszych celów to awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. By to zrobić, Legia musi obronić zaliczkę z wyjazdowego spotkania z Hibernian, które wygrała 2:1.
- Czeka nas bardzo ważny mecz, bo gra w Europie to sprawa ogromnej wagi. Szansę wciąż oceniam 50 na 50. Naprawdę wszystko jest otwarte - uważa Iordanescu.
Liga Konferencji. Jagiellonia i Raków grają o fazę ligową
Spokojniejszy przed meczem rewanżowym może być za to Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii. Jego drużyna u siebie pokonała Dinamo Tirana 3:0 i w dzisiejszym spotkaniu (godz. 20:45, transmisja w Polsat Sport 1) jest zdecydowanym faworytem. W niezłej sytuacji jest też Raków Częstochowa, który dziś (godz. 20) w Bułgarii będzie bronił zaliczki 1:0 z pierwszego spotkania z Arda Kyrdżali.
PJ