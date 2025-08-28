Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cios w Legię tuż przed najważniejszym meczem. "To nie jest łatwe"

Piotr Jawor

Legia Warszawa zmierzy się dziś z Hibernian w spotkaniu decydującym o awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji. Klub ze stolicy po raz pierwszy w tym sezonie będzie jednak musiał poradzić sobie bez Ryoya Morishity, który został sprzedany do Blackburn Rovers. Mecz o godz. 21, a o awans grają dziś także Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.

Ryoya Morishity (numer 25) nie będzie już pierwszoplanową postacią Legii, bo został sprzedany do Blackburn Rovers
Ryoya Morishity (numer 25) nie będzie już pierwszoplanową postacią Legii, bo został sprzedany do Blackburn RoversPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Morishita był nie tylko kluczowym zawodnikiem Legii, ale też piłkarzem wyróżniającym się w całej Ekstraklasie. Na początku obecnego sezonu może obniżył loty, ale cały czas był podstawowym graczem w większości spotkań europejskich pucharów.

Dziś jednak Legia po raz pierwszy będzie musiała poradzić sobie bez Japończyka, który został sprzedany do Blackburn Rovers. Moment na to był najgorszy z możliwych, bo wieczorne spotkanie z Hibernian zdecyduje o tym, czy warszawianie jesienią będą grali w europejskich pucharach.

- Nie jest łatwo komentować odejście Morishity, ale niektóre spekulacje były nieprawdziwe. Wiadomo, że nie był w najwyższej formie, ale miał ku temu powody. Nie miał przerwy letniej i proponowałem mu wolne. A kiedy japoński zawodnik mówi, że jest zmęczony, to znaczy, że jest niemal martwy - podkreśla Edward Iordanescu, trener Legii.

Szkoleniowiec przyznaje, że od miesiąca było spore zainteresowanie Morishitą, a od Anglików zawodnik otrzymał świetną ofertę finansową.

Straciliśmy wartościowego zawodnika i nie ma trenera na świecie, który cieszy się, gdy traci cennego piłkarza. Ludzie z zarządu znają moja opinię o transferach. Mamy ważne cele do realizacji i potrzebujemy mieć skompletowany skład
zaznacza Iordanescu.

Najbliższy i jeden z najważniejszych celów to awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. By to zrobić, Legia musi obronić zaliczkę z wyjazdowego spotkania z Hibernian, które wygrała 2:1.

- Czeka nas bardzo ważny mecz, bo gra w Europie to sprawa ogromnej wagi. Szansę wciąż oceniam 50 na 50. Naprawdę wszystko jest otwarte - uważa Iordanescu.

Liga Konferencji. Jagiellonia i Raków grają o fazę ligową

Spokojniejszy przed meczem rewanżowym może być za to Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii. Jego drużyna u siebie pokonała Dinamo Tirana 3:0 i w dzisiejszym spotkaniu (godz. 20:45, transmisja w Polsat Sport 1) jest zdecydowanym faworytem. W niezłej sytuacji jest też Raków Częstochowa, który dziś (godz. 20) w Bułgarii będzie bronił zaliczki 1:0 z pierwszego spotkania z Arda Kyrdżali.

PJ

Ryoya Morishita i Marc Gual
Ryoya Morishita i Marc GualFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Ryoya Morishita
Ryoya MorishitaPiotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFPAFP
Trzech piłkarzy w jednakowych strojach drużynowych wykonuje gest przy twarzy na tle stadionu wypełnionego kibicami, atmosfera sportowa, zawodnicy skoncentrowani na wspólnym geście.
Maxi Oyedele, Ryoya Morishita, Marc GualMarek Antoni IwanczukAFP

