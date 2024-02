Ciąg dalszy skandalu po meczu Legii. Holenderski sąd podjął decyzję ws. Josue

Fani futbolu z pewnością na długo zapamiętają mecz Legii Warszawa z AZ Alkmaar w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy . Wówczas bowiem doszło do ogromnego skandalu, o którym przez wiele dni rozpisywały się światowe media. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu starcia wygranego przez gospodarzy 1:0, organizatorzy podjęli decyzję o zamknięciu stadionu. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego gdyby nie fakt, że na terenie obiektu sportowego nadal przebywali piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego warszawskiego zespołu. Na tym jednak się nie skończyło.

Holenderski sąd podjął decyzję ws. Josue. Kapitan Legii oczyszczony

Sprawa ciągnęła się długimi miesiącami, a piłkarze Legii zostali oskarżeni o pobicie ochroniarzy. Chociaż holenderski klub nie przedstawił żadnych dowodów, to jednak od początku przedstawiciele Alkmaar twierdzili, że cały skandal został wywołany zachowaniem piłkarzy ze stolicy i to oni są winni całemu zajściu. Jednak ich linia obrony zaczęła się sypać, co zresztą potwierdził teraz holenderski sąd.