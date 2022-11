Były trener Barcelony nie pomógł Lechowi. "To był wstrząs dla drużyny"

Unai Emery chciał wyjść ze strefy komfortu. I zostawił Villarreal

Trener Villarrealu wyjaśnił powody zaskakującego remisu

Tydzień temu Villarreal w pierwszym meczu Setiéna zaledwie zremisował z Hapoelem Beer Szewa 2-2. To była spora niespodzianka , która pogorszyła sytuację Lecha Poznań , choć "Kolejorz" sam też jest tu winny. Mógł wygrać w Wiedniu z Austrią i dziś przystąpiłby do meczu pewny awansu. Zremisował jednak 1-1, a remis w Walencji Villarrealu z Hapoelem sprawił, że mistrz Polski ma tylko dwa punkty przewagi nad zespołem z Izraela. Gdyby były trzy, Lechowi pewny awans dawałby dzisiaj remis, a może nawet i utrzymałby drugą lokatę w przypadku minimalnej przegranej.

- Jakbym miał szukać powodów, dlaczego zremisowaliśmy, to widziałbym je w zmianie, która nastąpiła. Zwykle zmiana trenera następuje wtedy, gdy drużyna nie radzi sobie, przegrywa, przechodzi kryzys. A tu doszło do niej, gdy wszyscy byli zadowoleni z gry zespołu i pracy trenera. Przychodzi inny, z innymi wymaganiami, inne są jego idee. To była bardzo emocjonalna rzecz dla drużyny, wstrząs dla niej. Musieli zacząć się przystosowywać do innych rzeczy, wprowadzać zmiany, bo jako trener ich chciałem - mówił w Poznaniu trener Villarrealu. I dodał: - Tamten mecz z Hapoelem zaczęliśmy od straty gola, ale później już prowadziliśmy i mieliśmy spotkanie pod kontrolą. Pod koniec straciliśmy bramkę, która dała rywalom remis. Trochę zadecydował o tym przypadek - tłumaczył.