Była 120. minuta meczu Legii, ale co wtedy zrobił Tobiasz. Kibice wstrzymali oddech

To był, bez wątpienia, historyczny wieczór w wykonaniu polskich klubów w europejskich pucharach. Po raz pierwszy w dziejach polska ekstraklasa będzie miała aż czterech przedstawicieli a rozgrywkach międzynarodowych. Tym razem padło na Ligę Konferencji, którą będą próbowały podbić Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Już dziś o o godz. 13 odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Polskie zespoły poznają swoich rywali w walce o rundę pucharową. Relację z losowania będziemy przeprowadzać TUTAJ. Tymczasem, wróćmy jeszcze na chwilę do spotkania Legii z Hibernianem.

Gol w 93. minucie tchnął nadzieję w graczy Legii

Legioniści mieli zadanie wybronić jednobramkową przewagę z pierwszego spotkania. Już w 13. minucie Vahan Biczachczjan strzelił gola, który, wydawać się mogło, był gwoździem do trumny Szkotów. Jak się okazało, nic bardziej mylnego.

Można stwierdzić, że ta strata tylko rozjuszyła podopiecznych Davida Graya, którzy w drugiej połowie ruszyli do zmasowanego ataku. W 50. minucie goście wyrównali stan meczu przy Łazienkowskiej. Dziewięć minut później piłkarze Hibernian wyszli na prowadzenie 2:1, tym samym doprowadzając w dwumeczu do remisu. Jednak zaledwie dwie minuty później Szkoci wyszli na prowadzenie, co zmusiło zawodników Legii do odrabiania strat.

Edward Iordanescu przeprowadził szereg zmian. W sumie, do 90. minuty wprowadził pięciu nowych graczy, mając nadzieję, że ci pomogą zespołowi strzelić cenną jedną bramkę, która dałaby dogrywkę. Kiedy wydawało się, że już nic się nie wydarzy i Legioniści po prostu wypuścili awans do LKE z rąk, wtedy przyszła 93. minuta meczu. W heroicznych okolicznościach gola na 2:3 strzelił Juergen Elitim. Zatem, nadzieja wciąż się tliła.

Kacper Tobiasz zrobił to w ostatniej akcji meczu

Dogrywka zapowiadała się emocjonująco. W trakcie dodatkowych 30 minut padła jedna, aczkolwiek arcyważna bramka. Na szczęście, jej autorem został Mileta Rajović, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym Hibernian. Legionistom pozostało więc dowiezienie wyniku do końca. Podopieczni Edwarda Iordanescu tkwili w żelaznej defensywie przez ponad 20 minut dogrywki.

Nagle przyszedł doliczony czas dogrywki. Było już po 120. minucie, kiedy to w polu karnym Legii Warszawa zawrzało. Piłka dochodząca do bramki została posłana na głowę napastnika Szkotów Kierona Bowiego. Ten uderzył celnie i już się wydawało, że będzie gol, a zarazem seria rzutów karnych. W tym momencie, na wysokości zadania stanął bramkarz Wojskowych Kacper Tobiasz, który wyciągnął się jak struna i wybronił decydującą piłkę.

Rozwiń

To był ekscytujący, a zarazem pełen dramaturgii mecz w wykonaniu Legii Warszawa i Hibernian. Ostatecznie to warszawianie wygrali w dwumeczu 5:4, jednak o wynik wszyscy drżeli do ostatnich sekund.

Legia Warszawa - Hibernian Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa - Hibernian Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Legia Warszawa - Hibernian Foto Olimpik AFP