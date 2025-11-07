Mecz Rayo Vallecano - Lech Poznań zakończył się zwyciśtwem gospodarzy 3:2, którzy w doliczonym czasie gry wyszarpali zwycięstwo. Poznaniacy po tym spotkaniu byli przybici, bo do przerwy prowadzili 2:0, a dali się zepchnąć do defensywy i popełniali coraz więcej błędów po przerwie. Po spotkaniu eksperci nie pozostawili złudzeń i wskazali winnych porażki. Oberwało się m.in. trenerowi Nielsowi Frederiksenowi oraz Joelowi Perreirze i Mateuszowi Skrzypczakowi.

Lech pokazał szatnię rywala i się zaczęło

Przed meczem Rayo - Lech było gorąco nie tylko ze względu na starcia kibiców, do których doszło w Madrycie. Prawdziwą burzę wywołało nagranie opublikowane przez poznański klub w mediach społecznościowych. Kolejorz pokazał w nim szatnię gości na Estadio de Vallecas. Widać na nim, że ma ona lata świetności za sobą, a kuriozalny jest chociażby brak światła w pomieszczeniu przeznaczonym dla trenerów.

Po tym nagraniu zawrzało. Wielu kibiców wyśmiało warunki panujące na obiekcie. Pojawiły się też opozycyjne komentarze. "Obraz przyciąga wzrok, ale służy do tego, aby wyśmiewać się z pokory Rayo" - powiedział dziennikarz Manu Carreno. Część fanów Rayo była wściekła, ale część sugerowała, że dobrze się stało, bo - ich zdaniem - prezes klubu Martin Presa nie dba o obiekt.

Sam zainteresowany odniósł się do nagrania w rozmowie z Movistar Plus+. - To podłe i nie do zaakceptowania. W tych szatniach przebierali się Cristiano Ronaldo i Lionel Messi i żaden z nich nie miał zastrzeżeń. Żaden zawodnik Lecha Poznań nie dorównuje im pod względem sportowym - powiedział i podkreślił, że stadion Rayo spełnia wymogi UEFA. -To nie jest luksusowa szatnia, ale jest godna - dodał.

Prezes Rayo na koniec przyznał, że "śmianie się z cudzych rzeczy jest godne potępienia". - To podgrzewa atmosferę, a futbol powinien jednoczyć, nie dzielić - mówił.

Rayo zajmuje piąte miejsce w tabeli Ligi Konferencji. Hiszpański zespół ma na koncie siedem punktów. Lech z dorobkiem trzech "oczek" plasuje się na 23. miejscu.

