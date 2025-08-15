Boniek reaguje po skandalu na meczu Maccabi - Raków. "Nie interesuje mnie grupa debili"

Po tym, jak 7 sierpnia Maccabi Hajfa wygrało 1:0 w Częstochowie z Rakowem, ekipa spod Jasnej Góry znalazła się w niełatwej, choć nie beznadziejnej sytuacji w eliminacjach Ligi Konferencji. Do rewanżu między oboma zespołami doszło równo tydzień później na neutralnym terenie w węgierskim Debreczynie.

"Medaliki" stanęły na wysokości zadania - zatriumfowały 2:0 i w ten sposób awansowały do kolejnej fazy kwalifikacyjnej. Niestety po końcowym gwizdku najwięcej mówiło się o wielkim skandalu, jaki wywołali kibice Maccabi.

Skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi. Ich transparent wywołał burzę reakcji

Na trybunach pojawił się bowiem transparent "Murderers since 1939" ("Mordercy od 1939 roku"), który trudno było zrozumieć w takich okolicznościach inaczej niż jako próbę przypisania Polakom współodpowiedzialności za organizację Holocaustu. Kuriozum to spotkało się naturalnie z falą reakcji.

Boniek jasno kwituje po meczu Maccabi - Raków. "Nie bawię się w populizm"

Wiele osób komentujących to zamieszanie w sieci wywoływało też nazwisko Zbigniewa Bońka, oczekując, że były wiceprzewodniczący UEFA wykorzysta swoje szerokie kontakty we wspomnianej organizacji, by ta sprawiedliwie zareagowała na to, do czego doszło w Debreczynie. Internauci domagali się też przynajmniej jakiegoś komunikatu ze strony byłego szefa PZPN.

W czwartkowy wieczór Boniek na portalu X skreślił pod adresem Rakowa krótkie gratulacje, natomiast nazajutrz już w mocnych słowach odniósł się do zdarzenia na Węgrzech.

Na X robię co i jak mi się podoba. Nie bawię się w populizm, ani w tanie oklaski. A już zupełnie nie interesuje mnie żydowska grupa 10 - 20 debili. Na meczu byli ludzie odpowiedzialni za organizację i porządek. Zobaczymy czy będą jakieś konsekwencje. Zabawa, kto głośniej krzyczy i jest większym patriotą nie ma nic wspólnego z rzeczywistością

Raków jest o krok od gry w Lidze Konferencji

Raków Częstochowa tymczasem jest już o krok od awansowania do fazy ligowej Ligi Konferencji - przed podopiecznymi Marka Papszuna mecze czwartej rundy kwalifikacji (rundy play-off), w którym zmierzą się oni z bułgarską Ardą Kyrdżali. Do potyczek dojdzie 21 i 28 sierpnia o godz. 19.00.

Raków jest na dobrej drodze, aby awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji Waldemar Deska PAP

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP