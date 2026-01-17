Boniek nie owijał w bawełnę. Legenda szczerze ws. losowania par LK. Kibice nie będą zadowoleni

Obecne rozgrywki Ligi Konferencji są dla polskich ekip niezwykle istotne. Kraj nad Wisłą wciąż walczy bowiem o jak największą ilość punktów w prestiżowym Rankingu Krajowym UEFA. Zestawienie to decyduje bowiem o ilości miejsce w poszczególnych europejskich rozgrywkach. Polacy znajdują się na 11. lokacie w przytoczonym zestawieniu. 10. miejsce gwarantowałoby natomiast bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów dla mistrza Polski.

Po zakończeniu fazy ligowej LK w grze pozostały już tylko 3 polskie ekipy - Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Z rywalizacją pożegnała się natomiast Legia Warszawa, która zakończyła ten etap rozgrywek na 28. pozycji w tabeli.

16 stycznia odbyło się losowanie par 1/16 finałów LK. Zarówno Jagiellonia Białystok, jak i Lech Poznań poznały pierwszych rywali, którzy staną im na drodze w walce o upragnione trofeum. Raków, który w fazie ligowej LK zajął 2. miejsce, rozpocznie natomiast zmagania od 1/8 finału.

Boniek szczerze ws. szansa polskich ekip na awans do dalszej fazy LK

Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że Jagiellonia Białystok wpierw zmierzy się z włoską Fiorentiną, natomiast Lech stanie do rywalizacji z fińskim Kuopion Palloseura. Swoje zdanie na temat potencjalnych szans polskich ekip postanowił wyrazić nie kto inny jak legendarny Zbigniew Boniek.

"Niestety, nie można powiedzieć, żeby losowanie było szczęśliwe dla polskich drużyn. Z prostej przyczyny - Jagiellonia trafiła na Fiorentinę. Ta jest w dużym kryzysie, ale to zawsze Fiorentina. Pokonanie drużyny włoskiej zawsze jest wielką sztuką, choć przed spotkaniem szansę oceniam na 50/50. Natomiast nasze nieszczęście polega na tym, że w przypadku zwycięstwa Jagiellonii może dojść do spotkania polskich drużyn, czyli meczu Jagiellonia - Raków. Więcej szczęścia miał Lech Poznań, ale jego droga też nie jest wcale taka łatwa" - mówił Boniek w wywiadzie dla portalu "weszlo.com".

Rzeczywiście, "bratobójczy" pojedynek Jagiellonii z Rakowem w obecnej sytuacji jest niezwykle niefortunnym scenariuszem. Wówczas jedna z polskich ekip będzie zmuszona pożegnać się z dalszą walką o europejskie trofeum, co skutkowałoby oczywiście mniejszą ilością potencjalnych "oczek" w Rankingu Krajowym UEFA. Lech ma obecnie nieco łatwiejsze zadanie, jednak w przypadku awansu drużyna ta trafi na Rayo Vallecano lub Szachtar Donieck.

