Boniek jasno o Lidze Konferencji, nawet się nie wahał. Wydał wyrok ws. polskich klubów

Bez wątpienia sezon 2025/2026 zapisał się już w historii polskiej piłki. Jest to pierwsza kampania, podczas której wszystkie drużyny, które przystąpiły do eliminacji europejskich pucharów, zdołały zameldować się w głównej fazie. W ten sposób w rozgrywkach Ligi Konferencji Polacy mogą kibicować Lechowi Poznań, Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok i Rakowowi Częstochowa.

W czwartek odbyła się pierwsza seria zmagań, a podczas niej trzy z czterech drużyn zanotowały wygraną. Lech pokonał 4:1 Rapid Wiedeń, Jagiellonia ograła 1:0 Hamrun, a Raków zwyciężył 2:0 z Univ. Craiovą. Porażkę odniosła Legia, która 0:1 uległa tureckiego Samsunsporowi.

Mimo takich wyników w mediach i wśród ekspertów pojawiają się zróżnicowane głosy odnośnie uczestnictwa polskich drużyn. Zdaniem Zbigniewa Bońka, byłego prezesa PZPN zarówno Lech, jak i Legia powinny grać w innych rozgrywkach. Wszystko miało miejsce podczas programu "Cafe Futbol".

- Wszyscy się podniecamy, że mamy cztery drużyny, a ja uważam, że wystartowaliśmy w europejskich pucharach po to, żeby mieć po jednym zespole w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Lech Poznań i Legia Warszawa zjechały do Ligi Konferencji windą - powiedział.

Boniek komentuje, są tego plusy. "Jest nadzieja"

Mimo to ekspert dodaje, że są pewne pozytywy, na które należy zwrócić uwagę. Kluczowym bez dwóch zdań jest możliwość zdobywania punktów do rankingu UEFA. Jeśli przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy będą notować liczne zwycięstwa, zaliczą znaczny awans.

- Oczywiście jest to fajne, ponieważ będą punktowały nasze drużyny w rankingu UEFA. I jest nadzieja, że w sezonie 2026/2027 mistrz Polski może nawet bezpośrednio grać w Champions League. To by dało dodatkowego kopa polskiej piłce - dodał.

Następna kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 23 października.

