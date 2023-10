Boniek grzmi ws. skandalu w Holandii. Takie słowa po ataku na Mioduskiego

Potężne zamieszanie po meczu Alkmaar - Legia. Zamieszki pod stadionem, Josue i Pankov zatrzymani

Na ten moment trudno przesądzać, dlaczego doszło do takiej eskalacji zdarzeń - wedle holenderskich mediów wcześniej część kibiców warszawskiego zespołu zignorowała pierwotne ustalenia dotyczące specjalnych zasad bezpieczeństwa zarządzonych wokół meczu , a pod samym stadionem miało dojść do zamieszek .

Obiekt AZ Alkmaar został potem szczelnie obstawiony i tu uwaga - gdy " Legioniści " chcieli udać się do hotelu, zostali powstrzymani, najpierw przez ochronę. Wówczas - zdaniem "Voetbalzone" - miało dojść do bójki między jednym z przedstawicieli służby porządkowej a graczami , czego końcowym efektem było zatrzymanie Josue i Radovana Pankova .

Zbigniew Boniek: To ogromny wstyd, jak potraktowano Mioduskiego

To jednak nie wszystko - kolejną budzącą szczególne kontrowersje sprawą jest kwestia ataku policjantów na prezesa Legii Dariusza Mioduskiego - na jednym z nagrań krążących po sieci widać, jak ten jest szarpany i popychany , wedle różnych relacji miał on również otrzymać w pewnej chwili cios w twarz.

Do tego konkretnie zdarzenia odniósł się na X (dawnym Twitterze) były prezes PZPN i obecny wiceprezes UEFA Zbigniew Boniek . 67-latek w swoim wpisie w zdecydowanych słowach potępił to, jak zachowali się holenderscy gospodarze meczu względem właściciela LW:

Zbigniew Boniek: Za brak opieki nad Mioduskim Alkmaar powinno otrzymać surową karę

Ponadto były piłkarz udzielił też wywiadu dla Przemysława Langiera, dziennikarza goal.pl, rozwijając nieco myśl zawartą w tweecie. "Zawsze to tak działa, że dopóki taka osoba (jak Dariusz Mioduski - dop. red.) nie opuści obiektu, nie można go zostawić samego. A tu widzę, że ktoś go popychał. Zaznaczę wyraźnie: on nie ma prawa być dotknięty! Tym bardziej, że miał identyfikator. Rozmawiałem z Darkiem o tym. Mówił, że ktoś go 'z liścia trzasnął' - opisywał Zbigniew Boniek.