Jagiellonia Białystok przed tygodniem poległa na własnym stadionie z Fiorentiną 0:3. To był wynik, który sprawiał, że trudno było wierzyć polskim kibicom w odwrócenie losów dwumeczu na stadionie rywala. Tymczasem po 49. minutach białostocczanie prowadzili 3:0 po hat-tricku Bartosza Mazurka.

- Dalej nie dowierzam w to, co się stało. To pierwszy hat-trick w moim życiu, nigdy wcześniej go nie zaliczyłem. Ciężko mi uwierzyć, że zrobiłem to na takim stadionie, przeciwko takiej drużynie - przyznał przed kamerami Polsatu Sport. - Nie bałem się, nie myślałem na kogo gram, tylko starałem się grać swój futbol i z każdą minutą wyglądało to coraz lepiej - dodał.

Bohater z Białegostoku nadał komunikat. To zrobił z piłką

O losach dwumeczu decydowała dogrywka, w której włoska drużyna strzeliła dwa gole. Jagiellonia triumfowała 4:2, ale z awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji cieszyła się Fiorentina.

- Jestem zadowolony, ale szkoda, że nie udało się awansować, bo mało brakowało - podsumował mecz 19-latek. - Wynik niestety nie jest zadowalający, ale pokazaliśmy sobie i wszystkim, że jesteśmy w stanie wygrywać z każdym. Myślę, że ten mecz nas podbuduje na przyszłość - dodał.

W piłce nożnej tradycją jest to, że strzelec trzech goli w jednym meczu zabiera ze sobą piłkę do domu. - Jest piłka i jedzie do Białegostoku - zakończył 19-latek, który zadedykował występ swojej rodzinie.

Bartosz Mazurek strzelił hat-tricka we Florencji Polsat Sport materiał zewnętrzny

