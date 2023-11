Bohater Legii ujawnia. Runjaić się wściekł, zdecydowana reakcja i... sukces

Legia Warszawa wygrała w czwartkowy wieczór kolejny mecz w Lidze Konferencji, po raz drugi pokonując bośniacki Zrinjski Mostar. Autorem jednego z dwóch goli dla "Wojskowych" był Rafał Augustyniak, który w pomeczowym wywiadzie zdradził, że trener Kosta Runjaić ostatnio... zdenerwował się na graczy defensywnych stołecznej ekipy i dał im bardzo konkretną wskazówkę co do stylu gry. Jedno jest pewne - "Legionistom" na pewno to nie zaszkodziło.