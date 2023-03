Bohater Lecha wyróżniony przez UEFA. Zgarnie główną nagrodę?

Mecz z Djurgårdens IF był popisem Antonio Milicia. Chorwacki obrońca Lecha Poznań nie dość, że zdobył kluczową bramkę na 1-0, to jeszcze perfekcyjnie wywiązywał się ze swoich zadań defensywnych. Nic dziwnego, że jego postawa została dostrzeżona, a gracz mistrza Polski może otrzymać prestiżowe wyróżnienie. I co ważniejsze - pomóc w tym mogą mu kibice!