Błąd Polaka przesądził o wyniku! Wpadka w starciu z kolegą z kadry

Dwie kontuzje i nietrafiony karny Romy

To właśnie Feyenoord niespodziewanie sprawiał lepsze wrażenie - częściej utrzymywał się przy piłce i optycznie to on miał kontrolę nad spotkaniem. Zwłaszcza, że Romę nie omijały problemy - w w 26. minucie plac gry z urazem opuścił Paulo Dybala, w 58. minucie z tego samego powodu zmieniony został Tammy Abraham.