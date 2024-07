Białorusini upokorzeni, wielka klęska. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Zwłaszcza jedno z nich wywołało jednak wielkie zaskoczenie - w pierwszym spotkaniu białoruskiego Isłaczu Minski Rajon z sanmaryńskim SP La Fiorita triumfowała pierwsza z tych drużyn, natomiast w rewanżu... wszystko zostało wywrócone do góry nogami.

El. Ligi Konferencji Europy. Sensacyjne rozstrzygnięcie, cios dla Białorusinów

Przez długi czas czwartkowy spotkanie rozgrywane na neutralnym boisku na Węgrzech szło po myśli klubu z mińska, który w poprzednim tygodniu wypracował sobie jednobramkową przewagę w dwumeczu. W 87. minucie jednak Jacobo Semprini wpisał się na listę strzelców, a to oznaczało oczywiście dogrywkę.

Ta jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia i o wszystkim decydowały karne - w nich gracze Isłaczu nie wykorzystali dwóch szans, przy jednej nieudanej próbie La Fiority, a to oznaczało jedno - że to ekipa z Najjaśniejszej Republiki przechodzi do kolejnej fazy kwalifikacji. Kropkę nad "i" swoim udanym strzałem z wapna postawił Enrico Pezzi.