"Biała flaga" po triumfie Jagiellonii. Albańczycy nie pozostawili złudzeń. Takich słów nie było od dawna

Kibice piłki nożnej z kraju nad Wisłą mogą czuć swego rodzaju dumę. Na tak zaawansowanym etapie walki o tegoroczne europejskie puchary Polska wciąż posiada bowiem komplet ekip, wśród których znajduje się między innymi walcząca o udział w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok.

Podopieczni trenera Adriana Siemieńca zapewnili sobie awans do 4. rundy rozgrywek poprzez wyeliminowanie Silkeborgu, choć przeprawa z Duńczykami nie należała do najłatwiejszych. Tym samym "Duma Podlasia" trafiła na Dinamo Tirana.

Klub ze stolicy Albanii przybył do Białegostoku 21 sierpnia, lecz w pierwszej połowie piłkarze gości wyglądali, jakby nie do końca "dotarli" na ten mecz. To dodało piłkarzom Jagiellonii odwagi, a swoje momentum w pierwszej połowie wykorzystali między innymi Afimico Pululu oraz Jesus Imaz. W drugiej odsłonie kolejne trafienie dołożył także Norbert Wojtuszek, zamykając rezultat pierwszego spotkania na wyniku 3:0.

Albańczycy wprost po porażce z Jagiellonią. "Nie zaskoczyli dziś nikogo"

Porażka z ekipą trenera Siemieńca bardzo szybko odbiła się echem wśród albańskich mediów. Portal "Panorama" nie owijał w bawełnę, pisząc o pełnej kontroli przebiegu spotkania przez piłkarzy z kraju nad Wisłą.

"Gospodarze zdominowali mecz, stwarzając wiele okazji bramkowych, a słaba gra defensywna zespołu Ilira Daji była ewidentna. < > w defensywie najwyraźniej uniemożliwiły albańskiej drużynie wykonanie zadania. Teraz będzie potrzebny cud, aby odwrócić losy tego dwumeczu" - piszą albańscy dziennikarze.

W podobnym tonie wypowiadają się także dziennikarze portalu "CNA", piszący o "gorzkiej porażce" w pierwszym z dwóch starć między Jagiellonią Białystok a Dinamem Tirana. Dziennikarze tego portalu pokusili się o szczegółowe rozpisanie błędów, jakie w meczu z 21 sierpnia popełniła drużyna gości. Ich zdaniem liczba niedociągnięć, szczególnie w kwestii defensywy, była zbyt rażąca, aby można było myśleć o wywiezieniu z Polski korzystnego rezultatu. To stawia również pod ogromnym znakiem zapytania losy rewanżowego spotkania.

Administratorzy portalu "Kuq e Zi", zajmującego się komentowaniem starć albańskich klubów piłkarskich, również nie przecierali oczu ze zdumienia, patrząc na wydarzenia mające miejsce na białostockiej Chorten Arenie.

Rozwiń

"Jagiellonia 3-0 Dinamo. Ilir Daja nie zaskoczył dziś nikogo. Błędy drużyny w oknie transferowym kosztowały ją utratę solidności zespołu. 4 skrzydłowych, 3 obrońców w wyjściowym składzie…" - piszą zniesmaczeni Albańczycy o sytuacji swojego klubu.

Jagiellonia zapewniła sobie bardzo korzystny rezultat w pierwszym starciu przeciwko Dinamie Tirana. Patrząc na przebieg spotkania w Białymstoku, ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym "Duma Podlasia" wypuszcza awans z rąk. Jak jednak mawia dobrze znane piłkarskie porzekadło "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe", także na finalne rozstrzygnięcie losów dwumeczu z Dinamem Tirana przyjdzie nam zaczekać do 28 sierpnia, kiedy to podopieczni trenera Siemieńca zawitają w stolicy Albanii, by dopełnić formalności.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Jagiellonia Białystok Artur Reszko PAP

Kibice Jagiellonii Białystok AFP

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News