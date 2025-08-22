"Biała flaga" po triumfie Jagiellonii. Albańczycy nie pozostawili złudzeń. Takich słów nie było od dawna
W 4. rundzie eliminacji do tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok trafiła na albański zespół Dinamo Tirana. Pierwszy mecz "Duma Podlasia" rozegrała przed własną publicznością, co dodatkowo motywowało podopiecznych Adriana Siemieńca. Kluczowi zawodnicy spisali się na medal, dzięki czemu Jagiellonia zapewniła sobie aż trzy gole przewagi przed starciem rewanżowym. To solidna zaliczka, o czym wiedzą również albańskie media, które piszą o pełnej dominacji białostoczan.
Kibice piłki nożnej z kraju nad Wisłą mogą czuć swego rodzaju dumę. Na tak zaawansowanym etapie walki o tegoroczne europejskie puchary Polska wciąż posiada bowiem komplet ekip, wśród których znajduje się między innymi walcząca o udział w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok.
Podopieczni trenera Adriana Siemieńca zapewnili sobie awans do 4. rundy rozgrywek poprzez wyeliminowanie Silkeborgu, choć przeprawa z Duńczykami nie należała do najłatwiejszych. Tym samym "Duma Podlasia" trafiła na Dinamo Tirana.
Klub ze stolicy Albanii przybył do Białegostoku 21 sierpnia, lecz w pierwszej połowie piłkarze gości wyglądali, jakby nie do końca "dotarli" na ten mecz. To dodało piłkarzom Jagiellonii odwagi, a swoje momentum w pierwszej połowie wykorzystali między innymi Afimico Pululu oraz Jesus Imaz. W drugiej odsłonie kolejne trafienie dołożył także Norbert Wojtuszek, zamykając rezultat pierwszego spotkania na wyniku 3:0.
Albańczycy wprost po porażce z Jagiellonią. "Nie zaskoczyli dziś nikogo"
Porażka z ekipą trenera Siemieńca bardzo szybko odbiła się echem wśród albańskich mediów. Portal "Panorama" nie owijał w bawełnę, pisząc o pełnej kontroli przebiegu spotkania przez piłkarzy z kraju nad Wisłą.
"Gospodarze zdominowali mecz, stwarzając wiele okazji bramkowych, a słaba gra defensywna zespołu Ilira Daji była ewidentna. <
W podobnym tonie wypowiadają się także dziennikarze portalu "CNA", piszący o "gorzkiej porażce" w pierwszym z dwóch starć między Jagiellonią Białystok a Dinamem Tirana. Dziennikarze tego portalu pokusili się o szczegółowe rozpisanie błędów, jakie w meczu z 21 sierpnia popełniła drużyna gości. Ich zdaniem liczba niedociągnięć, szczególnie w kwestii defensywy, była zbyt rażąca, aby można było myśleć o wywiezieniu z Polski korzystnego rezultatu. To stawia również pod ogromnym znakiem zapytania losy rewanżowego spotkania.
Administratorzy portalu "Kuq e Zi", zajmującego się komentowaniem starć albańskich klubów piłkarskich, również nie przecierali oczu ze zdumienia, patrząc na wydarzenia mające miejsce na białostockiej Chorten Arenie.
"Jagiellonia 3-0 Dinamo. Ilir Daja nie zaskoczył dziś nikogo. Błędy drużyny w oknie transferowym kosztowały ją utratę solidności zespołu. 4 skrzydłowych, 3 obrońców w wyjściowym składzie…" - piszą zniesmaczeni Albańczycy o sytuacji swojego klubu.
Jagiellonia zapewniła sobie bardzo korzystny rezultat w pierwszym starciu przeciwko Dinamie Tirana. Patrząc na przebieg spotkania w Białymstoku, ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym "Duma Podlasia" wypuszcza awans z rąk. Jak jednak mawia dobrze znane piłkarskie porzekadło "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe", także na finalne rozstrzygnięcie losów dwumeczu z Dinamem Tirana przyjdzie nam zaczekać do 28 sierpnia, kiedy to podopieczni trenera Siemieńca zawitają w stolicy Albanii, by dopełnić formalności.