Aż huczy po zachowaniu piłkarza Legii. On naprawdę to zrobił. Kamery wszystko uchwyciły
Legia Warszawa przegrała na inaugurację Ligi Konferencji z Samsunsporem (0:1). Pod koniec meczu Artur Jędrzejczyk zrobił coś, o czym mówią na całym świecie. Kamery wszystko uchwyciły, a jego zachowanie jest dalekie od odpowiedniego. Nic dziwnego, że został ukarany przez arbitra.
Legia Warszawa zaliczyła falstart w rozgrywkach Ligi Konferencji. Stołeczny zespół podejmował na własnym boisku turecki Samsunspor. Przyjezdni zadali jedyny, a zarazem decydujący cios w 10. minucie spotkania za sprawą Anthony'ego Musaby. Podopieczni Edwarda Iordadescu nie byli już w stanie odwrócić losów tego spotkania i jako jedyny z czterech polskich klubów przegrali swój mecz w rozgrywkach LK.
Artur Jędrzejczyk tak potraktował przeciwnika. Karygodne zachowanie
Eksperci krytykowali zarówno trenera za zestawienie wyjściowej jedenastki, jak i piłkarzy za grę. To jednak nie koniec. W 91. minucie spotkania doszło do haniebnych scen z udziałem Artura Jędrzejczyka. Piłkarz gości Zeki Yavru zasygnalizował wówczas, że łapią go skurcze, położył się na boisku i poprosił o pomoc medyczną. Co zrobił obrońca Legii Złapał rywala za nogi i zaczął ciągnąć na murawie. W ten sposób chciał go przesunąć poza boisko, aby gra była kontynuowana. Piłkarze Samsunsporu się wściekli na zachowanie Jędrzejczyka i doszło do przepychanek. Ostatecznie arbiter spotkania ukarał obrońcę Legii żółtą kartką, a Yavru został zmieniony.
Tę sytuację wychwyciły także zagraniczne media. Turecki portal "Weex Sports" napisał wprost, że był to "lekceważący gest".