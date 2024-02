AZ Alkmaar ukarany za zamieszki po meczu z Legią. UEFA odrzuciła apelację klubu

Już w grudniu UEFA zadecydowała o ukaraniu AZ Alkmaar 40 tysiącami euro grzywny w związku z wydarzeniami z 5 października , kiedy to holenderski zespół zmierzył się z Legią Warszawa w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Gospodarze tamtej rywalizacji zostali ukarani za "brak zapewnienia bezpieczeństwa zespołu gości oraz brak porządku na meczu".

AZ Alkmaar ukarany za mecz z Legią. UEFA odrzuciła apelację

Przedstawiciele holenderskiego klubu argumentowali, że wspomniane wydarzenia odbywały się poza stadionem. Przypomnijmy, że doszło do poważnych zamieszek, w wyniku których brutalnie przez służby porządkowe został potraktowany prezes Dariusz Mioduski. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas Josue i Radovana Pankova pod zarzutem napaści na policjanta. Nie mogli oni wrócić z resztą drużyny do Polski. Zwolniono ich z aresztu dopiero następnego dnia .

Mimo to Holendrzy uznali decyzję UEFA za niezrozumiałą i złożyli apelację. Teraz jednak rzecznik tego klubu poinformował, że została ona odrzucona i AZ Alkmaar musi jednak zapłacić karę. W tej chwili rywale Legii oczekują na wyjaśnienia dotyczące odrzucenia apelacji. Zapowiadają też dalsze kroki.

Chociaż wszystkie fakty coraz mocniej świadczą o tym, że gospodarze nie zapewnili polskiej drużynie bezpieczeństwa, co więcej, sprowokowali skandaliczne zajścia pod swoim stadionem, to jednak nie zamierzają przyznawać się do uchybień.