Awans Rakowa, Lecha i Jagiellonii, ale co stało się potem. To już pewne, hit

Po zakończonej właśnie fazie ligowej Ligi Konferencji, kibice polskich drużyn mogą żałować jedynie, że z czterech zespołów nie udało się awansować dalej jedynie Legii Warszawa oraz, że Lech Poznań był blisko 1/8 finału, a ostatecznie będzie musiał zagrać 1/16, tak jak Jagiellonia Białystok.

Zywicięstwa Rakowa, Lecha i Legii w ostatniej kolejce oraz remis Jagiellonii, naturalnie pozwoliły dopisać kolejne cenne punkty do rankingu UEFA, który na zakończenie pierwszej fazy Ligi Konferenecji wygląda wręcz znakominie dla Polski.

Polska z kolejnym awansem w rankingu UEFA. Świetne wieści tuż po meczach Ligi Konferencji

Po czwartkowych zmaganiach nasz kraj jest już na 11. miejscu w stawce, a za naszymi plecami znaleźli się także Grecy.

Nie jest tajemnicą, że na korzyść Polaków działa fakt, że nasz kraj miał do tej pory aż czterech reprezentantów w Lidze Konferencji, a Grecy, których właśnie wyprzedziliśmy, tylko jednego - w postaci AEK-u.

Ogromny wkład w odrobienie strat do Greków ma, chociażby drugie miejsce Rakowa Częstochowa w tabeli Ligi Konferencji.

Obecnie Polska ma 44,5 pkt w rankingu UEFA. Czesi, którzy znajdują się na 10. pozycji maja 1.075 pkt więcej, a Grecy tracą do nas obecnie 1,1 punktu.

Polskie zespoły wrócą do zmagań w europejskich pucharach 19 lutego. Wtedy odbędą się pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Konferencji z udziałem Lecha i Jagiellonii. Rewanże zaplanowano tydzień później.

Raków Częstochowa rozgera pierwszy mecz w 1/8 finału dopiero 12 marca.

Mikael Ishak, 22.07.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Afimico Pululu AFP

Ameyaw, Konstantopoulos i Diaby - Fadiga w barwach Rakowa Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News