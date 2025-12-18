Awans Rakowa, Lecha i Jagiellonii, ale co stało się potem. To już pewne, hit
Kolejne mecze z udziałem polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji dostarczały ogromnych emocji nie tylko ze względu na wyniki, ale również ranking krajowy UEFA. Po awansie Rakowa do 1/8 finału oraz Lecha i Jagiellonii do 1/8, Polska wyprzedziła Grecję i awansowała o kolejną pozycję. A to nie koniec.
Po zakończonej właśnie fazie ligowej Ligi Konferencji, kibice polskich drużyn mogą żałować jedynie, że z czterech zespołów nie udało się awansować dalej jedynie Legii Warszawa oraz, że Lech Poznań był blisko 1/8 finału, a ostatecznie będzie musiał zagrać 1/16, tak jak Jagiellonia Białystok.
Zywicięstwa Rakowa, Lecha i Legii w ostatniej kolejce oraz remis Jagiellonii, naturalnie pozwoliły dopisać kolejne cenne punkty do rankingu UEFA, który na zakończenie pierwszej fazy Ligi Konferenecji wygląda wręcz znakominie dla Polski.
Polska z kolejnym awansem w rankingu UEFA. Świetne wieści tuż po meczach Ligi Konferencji
Po czwartkowych zmaganiach nasz kraj jest już na 11. miejscu w stawce, a za naszymi plecami znaleźli się także Grecy.
Nie jest tajemnicą, że na korzyść Polaków działa fakt, że nasz kraj miał do tej pory aż czterech reprezentantów w Lidze Konferencji, a Grecy, których właśnie wyprzedziliśmy, tylko jednego - w postaci AEK-u.
Ogromny wkład w odrobienie strat do Greków ma, chociażby drugie miejsce Rakowa Częstochowa w tabeli Ligi Konferencji.
Obecnie Polska ma 44,5 pkt w rankingu UEFA. Czesi, którzy znajdują się na 10. pozycji maja 1.075 pkt więcej, a Grecy tracą do nas obecnie 1,1 punktu.
Polskie zespoły wrócą do zmagań w europejskich pucharach 19 lutego. Wtedy odbędą się pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Konferencji z udziałem Lecha i Jagiellonii. Rewanże zaplanowano tydzień później.
Raków Częstochowa rozgera pierwszy mecz w 1/8 finału dopiero 12 marca.