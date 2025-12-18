Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awans Rakowa, Lecha i Jagiellonii, ale co stało się potem. To już pewne, hit

Łukasz Olszewski

Kolejne mecze z udziałem polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji dostarczały ogromnych emocji nie tylko ze względu na wyniki, ale również ranking krajowy UEFA. Po awansie Rakowa do 1/8 finału oraz Lecha i Jagiellonii do 1/8, Polska wyprzedziła Grecję i awansowała o kolejną pozycję. A to nie koniec.

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach celebruje zdobycie bramki na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Raków Częstochowa w Lidze KonferencjiRAFAL BARANSKI/ARENA AKCJINewspix.pl

Po zakończonej właśnie fazie ligowej Ligi Konferencji, kibice polskich drużyn mogą żałować jedynie, że z czterech zespołów nie udało się awansować dalej jedynie Legii Warszawa oraz, że Lech Poznań był blisko 1/8 finału, a ostatecznie będzie musiał zagrać 1/16, tak jak Jagiellonia Białystok.

Zywicięstwa Rakowa, Lecha i Legii w ostatniej kolejce oraz remis Jagiellonii, naturalnie pozwoliły dopisać kolejne cenne punkty do rankingu UEFA, który na zakończenie pierwszej fazy Ligi Konferenecji wygląda wręcz znakominie dla Polski. 

Polska z kolejnym awansem w rankingu UEFA. Świetne wieści tuż po meczach Ligi Konferencji

Po czwartkowych zmaganiach nasz kraj jest już na 11. miejscu w stawce, a za naszymi plecami znaleźli się także Grecy.

Alex Haditaghi znowu zaskoczył! "Jak byś się poczuł na miejscu Kamila Grosickiego?" WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Nie jest tajemnicą, że na korzyść Polaków działa fakt, że nasz kraj miał do tej pory aż czterech reprezentantów w Lidze Konferencji, a Grecy, których właśnie wyprzedziliśmy, tylko jednego - w postaci AEK-u.

Ogromny wkład w odrobienie strat do Greków ma, chociażby drugie miejsce Rakowa Częstochowa w tabeli Ligi Konferencji.

Obecnie Polska ma 44,5 pkt w rankingu UEFA. Czesi, którzy znajdują się na 10. pozycji maja 1.075 pkt więcej, a Grecy tracą do nas obecnie 1,1 punktu.

Polskie zespoły wrócą do zmagań w europejskich pucharach 19 lutego. Wtedy odbędą się pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Konferencji z udziałem Lecha i Jagiellonii. Rewanże zaplanowano tydzień później.

Raków Częstochowa rozgera pierwszy mecz w 1/8 finału dopiero 12 marca.

Bartłomiej Wrzesiński
Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Mikael Ishak, 22.07.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Afimico Pululu - najskuteczniejszy strzelec bieżącej edycji Ligi Konferencji.
Afimico PululuAFP
Trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje sukces na boisku piłkarskim, dwóch z nich ma krótkie włosy, jeden charakterystyczną bujną fryzurę, zawodnicy uśmiechają się i są wyraźnie zadowoleni.
Ameyaw, Konstantopoulos i Diaby - Fadiga w barwach Rakowa CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News

