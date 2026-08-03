Atalanta i AS Monaco potencjalnymi rywalami polskich drużyn. Szczęśliwe losy Jagiellonii i Rakowa

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W poniedziałek w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po raz pierwszy w historii wzięło w nim udział aż pięć polskich klubów, które poznały swoich potencjalnych przeciwników w tej fazie rozgrywek. Do naszego kraju mogą przylecieć wielkie europejskie marki.

Raków Częstochowa
Raków CzęstochowaMichal Gaciarz / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Rozpoczynający się sezon jest wyjątkowy dla polskich kibiców. Po raz pierwszy mamy bowiem aż pięć klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Na półmetku rywalizacji cały czas mamy komplet przedstawicieli.

Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą obecnie w eliminacjach Ligi Europy, a GKS Katowice oraz Raków Częstochowa przebrnęli przez drugą rundę kwalifikacji Ligi Konferencji.

Przed trzecią rundą eliminacyjną w szwajcarskim Nyonie rozlosowano pary ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Polskie drużyny miały mieszane szczęście, a wyniki losowania zapowiadają ogromne emocje w nadchodzących tygodniach.

Liga Konferencji ostatnią deską ratunku dla Lecha Poznań

Lech w trzecie rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z farerskim KI Klaksvik. Poznaniacy w starciu z mistrzem Wysp Owczych są bezapelacyjnym faworytem. W przypadku sensacyjnej wpadki "Kolejorzowi" pozostanie jeszcze ostatnia deska ratunku, w postaci czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

W gronie potencjalnych rywali Lecha w tej fazie rozgrywek znajdowały się inne zespoły, które swój sezon w Europie rozpoczynały od eliminacji Ligi Mistrzów. Po poniedziałkowym podziale na grupy grono potencjalnych przeciwników "Kolejorza" ograniczyły się do trzech par.

  • Drita Gnjilane (Kosowo) / Tre Fiori (San Marino) - 13.625
  • przegrany pary LE Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Omonia Nikozja (Cypr) - 13.500
  • Riga FC (Łotwa) / Gyor (Węgry) - 10.500

W przypadku porażki w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań o fazę ligową Ligi Konferencji zmierzy się z lepszym z pary Riga FC (Łotwa) - Gyor (Węgry).

Szczęśliwe losowanie Jagiellonii i Rakowa. Faza ligowa Ligi Konferencji coraz bliżej

Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa mogli liczyć na rozstawienie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Oba kluby zawdzięczają to wysokim współczynnikom wypracowanym przez udane sezony gry w europejskich pucharach.

Jagiellonia zagra w Lidze Konferencji w przypadku porażki w eliminacjach Ligi Europy ze szkockim Rangers FC. Raków natomiast nie ma już marginesu błędu - podopieczni Dawida Kroczka w drodze do fazy ligowej będą musieli pokonać szwedzkie Hammarby.

W poniedziałkowym podziale na grupy UEFA umieściła Jagiellonię i Raków w tej samej grupie drużyn. Przez to oba polskie kluby miały taką samą listę potencjalnych przeciwników. Próżno było na niej znaleźć europejskie potęgi, a najbardziej wymagającymi przeciwnikami zdawali się być czeski Jablonec czy chorwacki Hajduk Split. Oto pełna lista.

  • RFS Ryga (Łotwa) / FK Jablonec (Czechy) - 12.500
  • Brann (Norwegia) / Apollon (Cypr) - 12.250
  • Żalgiris Wilno (Litwa) / Hajduk Split (Chorwacja) - 12.000
  • Noah Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria) - 10.750
  • FC Vaduz (Liechtenstein) / Inter Turku (Finlandia) - 8.500

Potencjalnymi rywalami Jagiellonii w czwartej rundzie eliminacji LK są RFS Ryga oraz Jablonec. Raków w przypadku wygranej z Hammarby zmierzy się z wygranym dwumeczu pomiędzy Hajdukiem Split i Żalgirisem Wilno.

Wielkie marki przyjadą na Górny Śląsk. Piekielnie trudne losowanie GKS-u Katowice i Górnika

GKS Katowice i Górnik Zabrze w ostatnich latach byli nieobecni w europejskich pucharach. W związku z tym ich stosunkowo niskie współczynniki nie pozwoliły na rozstawienie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Ma to dla nich ogromne konsekwencje, bowiem na liście ich potencjalnych przeciwników aż roi się od europejskich potęg. Pomijając aspekt kibicowski, były to dla drużyn z Górnego Śląska fatalne wieści dostarczone przez UEFA w poniedziałkowy poranek.

Potencjalni rywale GKS-u Katowice w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji

  • Atalanta Bergamo (Włochy) - 84.000
  • Freiburg (Niemcy) - 56.500
  • Panathinaikos (Grecja) / CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 29.250
  • Rapid Wiedeń (Austria) / Paide Linnameeskond (Estonia) - 29.750
  • Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 20.000

Jeżeli GKS-owi Katowice uda się wyeliminować w trzeciej rundzie eliminacji izraelski Hapoel Tel Awiw, to w kolejnej fazie rozgrywek zmierzy się z Atalantą Bergamo.

Potencjalni rywale Górnika Zabrze w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji

  • AS Monaco (Francja) - 56.000
  • FC Midtjylland (Dania) / Bohemian FC (Irlandia) - 48.250
  • KAA Gent (Belgia) / IFK Goteborg (Szwecja) - 39.000
  • przegrany pary LE Pafos (Cypr) / Red Bull Salzburg (Austria) - 24.125
  • Brighton & Hove Albion (Anglia) - 23.903

Górnik w przypadku porażki z Ferencvarosem w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z AS Monaco.

Mecze IV rundy eliminacji Ligi Konferencji zaplanowano na 20 i 27 sierpnia.

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