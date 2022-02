"Arek był trochę sfrustrowany". Rywal Milika ujawnia kulisy szatni

Nie milkną echa po meczu Olympique Marsylia - Karabach Agdam. W czwartkowy wieczór bohaterem Stade Velodrome został Arkadiusz Milik . Polak zdobył dwie bramki i w dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa swojej zespołu. Ekipa z Prowansji wygrała 3:1 i jest w dogodnej sytuacji przed rewanżem. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol Arkadiusza Milika w meczu FC Metz - Olympique Marsylia. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Media rozpisują się o konflikcie Arkadiusza Milika z trenerem OM

Media więcej niż o strzeleckim wyczynie Milika piszą o jego rzekomym konflikcie z trenerem Jorge Sampaolim. Polak był bardzo niezadowolony z tego, że został zmieniony w 68. minucie gry. Wyraz swojej frustracji dał tuż po zejściu z murawy, gdy z całej siły kopnął w butelkę.



Jak szatnia OM odbiera zachowanie Milika? O tę sprawę został zapytany Cedric Bakambu. To rywal Polaka o miejsce w podstawowym składzie. Kongijski piłkarz francuskiego pochodzenia uchylił rąbka tajemnicy podczas konferencji prasowej.





Jak piłkarze OM odebrali zachowanie Milika? Cedric Bakambu zabrał głos

- Arek był trochę sfrustrowany, kiedy został zmieniony. Wiem, że on jest takim typem zawodnika, który zawsze chce grać jak najwięcej. Nie wiem, dlaczego był zły, zwłaszcza, że ​​ustrzelił dublet. W każdym razie w szatni jest dobra atmosfera. Rozmawiałem z nim po meczu, ta sprawa to nic poważnego - przyznał Bakambu.



- Arek to świetny napastnik, myślę, że wie, jak dostosować się do danego systemu gry. Mieliśmy okazję zagrać razem przeciwko Angers i poszło nam całkiem dobrze - zakończył.