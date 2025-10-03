Anglicy zaskoczyli na polskiej ziemi. Śpiewali o rosyjskich dronach, nagrało się

Nadchodzącą atmosferę święta w Lublinie czuć było już kilkadziesiąt godzin przed meczem. Nie dość, że zagrały ze sobą dobre piłkarskie marki, które przyciągnęły na trybuny neutralnych kibiców, to na dodatek tłumy zjechały się do naszego kraju ze stolicy Wielkiej Brytanii. Choćby na platformie X Anglicy ochoczo wrzucali zdjęcia ze swojej podróży. Liczba sympatyków Crystal Palace robiła piorunujące wrażenie. I fanatyczni kibice ostatecznie ponieśli zawodników gości do zwycięstwa. Co warto zaznaczyć, popularne "Orły" pozostają niepokonane od dziewiętnastu meczów.

"Kontrolowaliśmy grę, przynajmniej przez większość czasu - tuż po czerwonej kartce [dla Borny Sosa] presja była nieco większa - ale ogólnie uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. (…) Chwała zawodnikom, bo strzeliliśmy bardzo ładnego gola z Danim Munozem w roli głównej. To był jeden z naszych nawyków w grze w obronie, wbiegając za linię końcową. Mieliśmy jeszcze dwie duże okazje i myślę, że to było całkowicie zasłużone zwycięstwo" - mówił po ostatnim gwizdku zadowolony Oliver Glasner, trener przyjezdnej drużyny.

Kreatywna przyśpiewka kibiców Crystal Palace. Tego jeszcze w Polsce nie było

W czwartek trwała walka nie tylko na boisku. Jeśli chodzi o postawę na trybunach, to zdaje się, iż Anglicy również pokonali Ukraińców. Wyspiarze zaskoczyli jeszcze podczas pierwszej połowy. "W powietrzu było pięć rosyjskich dronów! A Jean-Philippe Mateta zestrzelił jednego z nich!" - popłynęło z ich ust. Wszystko nagrał piszący dla "angielskieespresso.pl" Krzysztof Bielecki. Nagranie szybko zyskało kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. I liczba ta stale rośnie.

"Crystal Palace się bawi", "Genialne, będzie śpiewanie w pubie", "Nie ma lepszego dissu. Uwielbiam kibiców Crystal Palace" - napisali internauci z kraju nad Wisłą. Debiut londyńczyków w Polsce wyszedł więc całkiem dobrze.

