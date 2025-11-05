Alarm przed meczem Jagiellonii, policja w gotowości. Możliwy atak na Polaków?

Mecz Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok zapowiada się niezwykle interesująco. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch spotkaniach, a ich najbliższy rywal o jedno "oczko" mniej. Zwycięstwo przybliży jeden z tych zespołów do gry w Lidze Konferencji wiosną.

Nerwowo przed meczem Jagiellonii. Ostrzeżenie dla kibiców, policja w stanie gotowości

Na ten moment o tym spotkaniu więcej mówi się w kontekście ataku na polską delegację, która zjawi się w Macedonii Północnej. W Skopje może się pojawić około 300 kibiców z naszego kraju. Portal "WP SportoweFakty" informuje, że przed spotkaniem wzmożono środki bezpieczeństwa, bowiem miejscowa policja obawia się ataków ze strony miejscowych grup kibicowskich, do którego miałoby dojść w trakcie transportu z lotniska na stadion. W związku z tym Polacy mają mieć dodatkową ochronę.

- Shkendija ma fanatyków i zwykłych lojalnych kibiców, lecz z ich strony nie powinno być poważnego ryzyka dla polskich fanów. Niektóre części Skopje są zdominowane przez ludność albańską, ale pozostają przyjazne dla turystów i fanów. O ile oczywiście wszyscy szanują zasady, a środki bezpieczeństwa są odpowiednio zorganizowane - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty, dziennikarz Branko Ilievski.

"WP" przypomina, że kibice Jagiellonii mieli już w tym roku problemy w trakcie meczów w Serbii i Albanii. W jednym przypadku dotkliwie miał zostać jeden z kibiców z Białegostoku.

Mecz Shkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok zaplanowano na czwartek (6 listopada). Pierwszy gwizdek sędziego o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 2 oraz Polsatu Sport Premium 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

