Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm dla Legii przed meczem w Lidze Konferencji. Padło poważne ostrzeżenie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Pora na europejskie puchary! W czwartkowy wieczór Legia Warszawa w pierwszej kolejce Ligi Konferencji zmierzy się z Samsunsporem. Czy turecki klub może okazać się sporym zagrożeniem dla "Wojskowych"? Na to pytanie w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" odpowiedział Jakub Szumski, który do niedawna reprezentował barwy najbliższego rywala ekipy z Ekstraklasy.

Legia Warszawa
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Przez cały wrzesień Legia Warszawa nie poniosła żadnej porażki. W ostatnim meczu zespół prowadzony przez Edwarda Iordanescu na własnym stadionie pokonał 1:0 Pogoń Szczecin. Trzy punkty stołecznemu klubowi zapewnił Mileta Rajović. W 4. minucie Duńczyk wykorzystał rzut karny.

Po czterech spotkaniach z rzędu w Ekstraklasie przyszedł czas na europejskie puchary, o które Legia kilka tygodni temu walczyła w eliminacjach. "Wojskowym" udało zakwalifikować się do Ligi Konferencji. W najbliższy czwartek Legia w pierwszej serii gier zmierzy się z Samsunsporem na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

Polsat SportPolsat Sport

Występował w Turcji. Ostrzega Legię przed inauguracyjnym meczem w Lidze Konferencji

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" kilka słów nt. czwartkowego meczu powiedział Jakub Szumski. To wychowanek Legii występujący na pozycji bramkarza. W warszawskim klubie (z przerwami na wypożyczenie do Piasta Gliwice) występował do 2018 roku.

Później za 25 tys. euro wykupił go Raków Częstochowa. W latach 2022-2024 Szumski był zawodnikiem Samsunsporu, z którym Legii przyjdzie mierzyć się w pierwszej kolejce europejskich pucharów.

Zobacz również:

Nikola Grbić
MŚ siatkarzy

Grbić ujawnia, to powiedział siatkarzom po porażce z Włochami. Apel tuż po meczu

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Czy przedstawiciel Ekstraklasy ma się czego obawiać? - Myślę, że Samsunspor nie będzie się murował, bo nie ma nic do stracenia. Tureckie drużyny zazwyczaj mają dobrych piłkarzy, ale często brakuje im organizacji i odpowiedniej intensywności, co później uwidacznia się w europejskich pucharach. W Samsun sytuacja wygląda nieco inaczej - powiedział 33-latek.

    Polski golkiper zachwalał organizację tureckiego klubu, w którym nie panuje chaos, jak w przypadku innych zespołów z tego kraju. - To klub specyficzny na tureckie realia, bo jest stabilny, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. Należy do prywatnego właściciela [Yüksela Yildirima], dla którego jest oczkiem w głowie (...) Samsunspor to bogaty klub. Wiele innych obiecuje zawodnikom duże pieniądze, których później nie jest w stanie wypłacić, ale tam wygląda to zupełnie inaczej. Budżet jest nieograniczony, oczywiście w pewnej skali, bo z pewnością Galatasaray ma większy - słyszymy.

    Czego możemy spodziewać się w czwartek? - Trudno wskazać jednoznacznego faworyta, ale zapowiada się naprawdę dobre widowisko. Liczę na ofensywną grę Legii, a Samsunspor na pewno się jej przeciwstawi, bo dysponuje kilkoma naprawdę ciekawymi zawodnikami - podsumował Jakub Szumski. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja na żywo w Interii Sport.

    Zobacz również:

    Kamil Bortniczuk i Tribbs w wolnych chwilach chętnie grają w padla
    Inne sporty

    Polacy pokochali ten sport. Wśród nich Kamil Bortniczuk i Tribbs

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Zawodnik w szarej koszulce z numerem 29 energicznie świętuje zdobycie gola, zaciskając pięści i krzycząc z radości, za nim podążają koledzy z drużyny oraz widać rozmyte trybuny pełne kibiców.
    Mileta Rajović tuż po zdobyciu 5. bramki w barwach LegiiLeszek SzymańskiPAP
    Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z logo sponsora ustawia się do wspólnego zdjęcia na zielonej murawie stadionu, w tle widać liczną publiczność na trybunach oraz bramkę.
    Legia WarszawaBeata ZawadzkaEast News
    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu, otoczenie spowite lekką mgłą, widoczne dynamiczne starcie między zawodnikami.
    Legia Warszawa - HibernianAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja