A jednak to nie były plotki ws. Pululu. Władze klubu ujawniły, "umówiliśmy się"

Świetna dyspozycja Jagiellonii Białystok w ostatnich miesiącach - zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach sprawiła, że nie brakowało chętnych na wyciągnięcie z podlaskiej ekipy kolejnych zawodników. Kibice "Jagi" mogli więc drżeć przede wszystkim o przyszłość Jesusa Imaza i Afimico Pululu.

Drugi z zawodników ma kontrakt ważny do końca obecnego sezonu i jeżeli władze klubu szybko nie podejmą odpowiednich działań, napastnik z Demokratycznej Republiki Konga będzie mógł już w styczniu rozmawiać z innymi klubami o potencjalnym zatrudnieniu. Nic więc dziwnego, że o przyszłość Pululu został zapytany dyrektor sportowy ekipy z Podlasia.

Jagiellonia gra w Lidze Konferencji, a tu głośno o Pululu. Jest głos z klubu

Łukasz Masłowski w rozmowie z "TVP Sport" jasno dał do zrozumienia, że Jagiellonia podjęła już odpowiednie kroki i pracuje nad rozwiązaniem kwestii Pululu, która będzie satysfakcjonowała białostocką ekipę.

Afimico Pululu

- Umówiłem się z Afimico, że wkrótce usiądziemy ponownie do negocjacji. Oczywiście mam poczucie tego, że on dochodzi do momentu, w którym chciałby spróbować czegoś nowego i to jest dla mnie też zrozumiałe. No ale chciałbym znaleźć takie rozwiązanie, żeby wszystkie strony były zadowolone - ujawnił dyrektor sportowy Jagiellonii.

Napastnik z Demokratycznej Republiki Konga przyszedł do "Jagi" latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu i Masłowski nie ukrywa, że Pululu ma prawo odejść również jako wolny zawodnik.

- Też uważam, że dzisiaj warto pytać się o to samego Afiego, bo to musi być dzisiaj wola dwóch stron. A to, że wola z naszej strony jest na to, żeby ten kontrakt przedłużyć, to jest to jasne - dodał.

W chwili dołączenia do Jagiellonii Pululu był wyceniany na pół miliona euro. Obecnie "Transfermarkt.de" wylicza, że za napastnika można zainkasować aż 4 mln euro. Puszczenie go jako wolnego agenta, byłoby więc ogromną stratą finansową dla ekipy z Podlasia.

