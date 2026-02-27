Jagiellonia Białystok ma za sobą kolejną obiecującą kampanię w europejskich pucharach. Sukcesy sprzed roku w postaci awansu do najlepszej ósemki Ligi Konferencji podopiecznym Adriana Siemieńca co prawda nie udało się powtórzyć, lecz lider Ekstraklasy i tak pozostawił po sobie dobre wrażenie. Przez długi czas "Jaga" pozostawała jedynym niepokonanym polskim zespołem w Europie, biorąc pod uwagę mecze eliminacyjne oraz fazy ligowej.

Passę przerwała dopiero porażka z Rayo Vallecano. Potknięcie z Hiszpanami, a także remisy z RC Strasbourg, AZ Alkmaar i Shkendiją Tetovo sprawiły, że Białostoczanie o awans do 1/8 finału musieli walczyć w fazie barażowej. Losowanie nie było łaskawe, gdyż przydzielił Polakom włoską Fiorentinę - zespół co prawda wciąż znajdujący się w okolicach strefy spadkowej Serie A, lecz powoli odbijający się od dna.

Pierwsze spotkanie w stolicy Podlasia sprawiło jednak, że balon oczekiwań pękł z dużym hukiem. Do przerwy na boisku był optymistyczny bezbramkowy remis. W drugiej połowie Włosi wrzucili jednak wyższy bieg, co skończyło się ich zwycięstwem 3:0. Taki rezultat bardzo obniżał szansę Jagiellonii na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

"Jaga" odpadła, lecz Bartosz Mazurek przeszedł do historii. 19-latek przebił Roberta Lewandowskiego

Dla wielu od tego momentu kwestia awansu Jagiellonii do 1/8 finału LK była już rzeczą rozpatrywaną w kategoriach cudu. Adrian Siemieniec przed meczem deklarował, że jego zawodnicy nie przyjechali do Florencji "na wakacje", lecz chcieli zrobić wszystko, by pokrzyżować szyki Włochom.

Ta sztuka niemal się powiodła. Po 90 minutach tablica świetlna na leciwym już stadionie Stadio Artemio Franchi wskazywała wynik 3:0 na korzyść polskiego klubu. Prawdziwym bohaterem okazał się Bartosz Mazurek. 19-latek rozgrywający dopiero dziewiąty mecz w europejskich pucharach strzelił drużynie z włoskiej Serie A aż trzy bramki. To sprawiało, że w okolicach godziny 21:00 kwestia awansu wciąż pozostawała otwarta.

Wydarzenia we Florencji zapowiadały historyczną remontadę w wykonaniu polskiego klubu. To się niestety nie wydarzyło, lecz jeden z piłkarzy "Jagi" zapisał się w historii naszego futbolu. Mowa oczywiście o strzelcu hat-tricka Bartoszu Mazurku. Jak na portalu "X" zauważył Cezary Kawecki, 19-latek został najmłodszym Polakiem z takim wyczynem w historii europejskich pucharów. Piłkarz Jagiellonii zdecydowanie wyprzedził w tym zestawianiu Marka Filipczaka (strzelił trzy gole dla Widzewa w 1982 roku w wieku 22 lat i 154 dni). Na najniższy stopień podium spadł natomiast Robert Lewandowski, który jako zawodnik Borussii Dortmund w wieku 24 lat i 246 dni zdeklasował w pojedynkę Real Madryt.

Jak zauważył Kawecki, wyczyn Mazurka był imponujący również w skali międzynarodowej. Polak został drugim najmłodszym strzelcem hat-tricka w historii Ligi Konferencji - młodszy od niego był jedynie Marc Guiu, który błysnął w wieku 18 lat i 350 dni trzema trafieniami dla Chelsea w meczu przeciwko irlandzkiemu Shamrock Rovers.

