Szachtar Donieck - Legia Warszawa w 2. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 18:45W drugiej kolejce Ligi Konferencji Europy kibiców czeka niezwykle interesujące spotkanie. Szachtar Donieck podejmie Legię Warszawa na Stadionie Miejskim przy Reymonta w Krakowie. Oba zespoły różnie rozpoczęły rywalizację w fazie grupowej i teraz powalczą o cenne punkty, które mogą okazać się kluczowe w walce o awans do fazy pucharowej. Szachtar wygrał na wyjeździe z Aberdeen 3-2, zaś Legia uległa przed własną publicznością 0-1 Samsunsporowi. Szachtar, przyzwyczajony do gry na europejskim poziomie, będzie chciał potwierdzić swoją jakość i doświadczenie, natomiast Legia spróbuje sprawić niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.