Szachtar Donieck - Crystal Palace F.C. w półfinale Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 kwietnia 2026 godz. 21:00
W nadchodzącym półfinale Ligi Konferencji (30 kwietnia 2026 r.) Szachtar Donieck podejmie Crystal Palace na neutralnym gruncie w Krakowie, co zapowiada się na historyczne wydarzenie dla obu klubów. Ukraiński zespół, mający na koncie triumf w Pucharze UEFA z 2009 roku, stanie przed szansą na kolejny europejski finał, musząc jednak powstrzymać rewelacyjnie spisujące się w tej edycji "Orły" z Londynu. Crystal Palace, pod wodzą Olivera Glasnera, po raz pierwszy w swojej historii zaszło tak daleko w europejskich pucharach i liczy na kontynuowanie swojej świetnej serii. Starcie technicznego futbolu Szachtara z intensywnością Premier League gwarantuje kibicom na stadionie w Krakowie emocje na najwyższym poziomie.