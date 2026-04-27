Szachtar Donieck - Crystal Palace F.C. w półfinale Ligi Konferencji. Relacja na żywo

30.04.2026
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 kwietnia 2026 godz. 21:00

W nadchodzącym półfinale Ligi Konferencji (30 kwietnia 2026 r.) Szachtar Donieck podejmie Crystal Palace na neutralnym gruncie w Krakowie, co zapowiada się na historyczne wydarzenie dla obu klubów. Ukraiński zespół, mający na koncie triumf w Pucharze UEFA z 2009 roku, stanie przed szansą na kolejny europejski finał, musząc jednak powstrzymać rewelacyjnie spisujące się w tej edycji "Orły" z Londynu. Crystal Palace, pod wodzą Olivera Glasnera, po raz pierwszy w swojej historii zaszło tak daleko w europejskich pucharach i liczy na kontynuowanie swojej świetnej serii. Starcie technicznego futbolu Szachtara z intensywnością Premier League gwarantuje kibicom na stadionie w Krakowie emocje na najwyższym poziomie.
Zawodnik w pomarańczowo-czarnym stroju piłkarskim prowadzi piłkę nożną w trakcie meczu, w tle kilku innych piłkarzy i rozmazana reklama przy linii bocznej boiska. DOMENIC AQUILINA AFP