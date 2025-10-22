Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w 2. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 21:00W środę, 23 października, w ramach 2. kolejki fazy grupowej UEFA Europa Conference League na stadionie Andrův stadion w Ołomuńcu zmierzą się drużyny SK Sigma Olomouc i Raków Częstochowa. Sigma w pierwszym meczu przegrała z Fiorentiną 2-0 i nadal nie może pochwalić się zdobytym golem w europejskich rozgrywkach - ma więc spory niedosyt. Raków z kolei rozpoczął rywalizację od zwycięstwa, co daje Polakom komfort psychiczny przed pierwszym w sezonie wyjazdem. Czeska drużyna stanie przed zadaniem przełamania niemocy i odzyskania pewności, gospodarze liczą na przewagę własnego boiska, ale goście wydają się mieć wyraźny plan i moc ofensywną. Czy Raków podtrzyma zwycięską passę i wywiezie z Ołomuńca kolejne trzy punkty, czy miejscowi obudzą się i odwrócą sytuację? Zapraszamy na relację na żywo!