Shkendija - Jagiellonia Białystok w 3. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 21:00W czwartek, 6 listopada zapraszamy na relację na żywo z meczu Shkëndija - Jagiellonia Białystok w 3. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy UEFA! Spotkanie odbędzie się na stadionie Toše Proeski Arena w Skopju. Gospodarze po słabszym starcie będą walczyć o utrzymanie szans na awans, natomiast Jagiellonia, niepokonana po dwóch kolejkach, przyjeżdża do Macedonii z celem umocnienia swojej pozycji w czubie tabeli. Czeka nas emocjonujące starcie dwóch odmiennych stylów - defensywnej Shkëndiji i ofensywnej Jagiellonii. Śledźcie naszą relację minuta po minucie, statystyki - będzie się działo!