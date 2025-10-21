RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w 2. kolejce Ligi Konferecji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 18:45W czwartek 23 października drużyna Jagiellonia Białystok zmierzy się z RC Strasbourg w drugim meczu fazy grupowej UEFA Europa Conference League. Białostoczanie w świetnej formie, niepokonani od wielu spotkań, przyjeżdżają do Francji z chęcią udowodnienia, że potrafią rywalizować na arenie międzynarodowej. Szkoleniowiec Adrian Siemieniec stawia na wysokie tempo, pressing i szybkie kontry to ich główne atuty w ostatnich występach. Mimo że gospodarze są faworytem, „Jaga” może liczyć na swoją skuteczność i zespołową dyscyplinę. Spotkanie zapowiada się jako ambitna próba zarówno by zdobyć punkty, jak i pokazać charakter w europejskiej pucharowej rywalizacji. Zapraszamy na relację na żywo.