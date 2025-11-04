Rayo Vallecano - Lech Poznań w 3. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 21:00Już czwartek o 21:00 początek starcia Rayo Vallecano - Lech Poznań w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA! Spotkanie odbędzie się na Estadio de Vallecas w Madrycie, gdzie gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i wsparcie kibiców, by utrzymać status niepokonanych w tegorocznej edycji. Lech Poznań, po kompromitującej porażce 1-2 z Lincoln Red Imps, przyjeżdża do Hiszpanii z nadzieją na zdobycie cennych punktów i pozostanie w grze o awans do fazy pucharowej. Jedno jest pewne - emocji nie zabraknie!