NK Celje - Legia Warszawa w 3. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 18:45W czwartek, 6 listopada, o godzinie 18:45 w ramach 3. kolejki UEFA Conference League zmierzą się NK Celje i Legia Warszawa. Celje, niepokonane w fazie grupowej, przyjmują gości na swoim stadionie i będzie chciało zaatakować pozycję lidera. Legia po porażce w meczu otwarcia, w ostatnim meczu pokonała Szachtar Donieck 2-1. Spotkanie zapowiada się jako wyrównany pojedynek, w którym kluczowe mogą okazać się doświadczenie i skuteczność w ofensywie. Zapraszamy na relację na żywo.