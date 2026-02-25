Wkrótce na żywo
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 27 lutego 2026 godz. 14:00
Losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji odbędzie się 27 lutego 2026 r. o godz. 14:00 w Domu Europejskiej Piłki Nożnej w Nyonie. W ceremonii udział wezmą 8 najlepszych drużyn fazy ligowej, które trafią na zwycięzców baraży 1/16 finału, a wynik losowania zadecyduje także o układzie drabinki na ćwierć- i półfinał. Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 i 19 marca 2026 r., a zwycięzcy przybliżą się do finału, który odbędzie się w Lipsku 27 maja. Zapraszamy na relację na żywo.