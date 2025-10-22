Lincoln Red Imps - Lech Poznań w 2. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 23 października 2025 godz. 21:00W środę, 23 października, na stadionie Europa Point w Gibraltarze zmierzą się ze sobą drużyny Lincoln Red Imps i Lech Poznań w ramach 2. kolejki rozgrywek UEFA Europa Conference League. Lech Poznań przystępuje do spotkania w roli faworyta, po solidnym początku sezonu i dobrych wynikach na krajowym podwórku. Gospodarze z Gibraltaru, choć są słabszymi ogniwami w grupie, liczą na solidną postawę w swojej twierdzy i możliwość zaskoczenia teoretycznie silniejszego rywala. Czy Lech zdoła potwierdzić aspiracje i zdobyć trzy punkty, czy też gospodarze wykorzystają atut własnego boiska i ustrzelą sensację? Zapraszamy na relację na żywo.