Lech Poznań - KuPS w rewanżowym starciu 1/16 Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 26 lutego 2026 godz. 21:00
Lech Poznań zmierzy się 26 lutego o 21:00 z fińskim KuPS Kuopio w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA na Enea Stadionie w Poznaniu. Po wygranej 2:0 w pierwszym spotkaniu „Kolejorz” ma solidną zaliczkę i jest faworytem do awansu. Lech imponuje formą - cztery zwycięstwa w ostatnich pięciu meczach - i będzie chciał kontrolować przebieg dwumeczu u siebie. KuPS, który miał problem ze skutecznością na wyjeździe, musi zaatakować, ale to gospodarze będą dyktować warunki gry, próbując przypieczętować udział w 1/8 finału Ligi Konferencji. Zapraszamy na relację na żywo.