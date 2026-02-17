KuPS - Lech Poznań w 1/16 Ligi Konferencji. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 lutego 2026 godz. 18:45
W czwartek o 18:45 fińskie KuPS Kuopio podejmie Lech Poznań w pierwszym meczu rundy barażowej Ligi Konferencji UEFA, starciu bezpośrednio otwierającym fazę pucharową sezonu 2025/26. Lech, który nie zdołał wywalczyć bezpośredniego awansu do 1/8 finału, jedzie do Tampere jako faworyt z uwagi na większe doświadczenie w europejskich pucharach i bardziej zdecydowaną ofensywę, napędzaną m.in. przez Mikaela Ishaka. Gospodarze z Finlandii jednak mogą zaskoczyć dzięki solidnej defensywie i grze u siebie, a pojedynek zapowiada się taktycznie ciekawie, z Lechem starającym się dominować w posiadaniu piłki, a KuPS koncentrującym się na kontroli tempa i kontratakach. Zapraszamy na relację na żywo.