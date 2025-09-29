Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 02 października 2025 godz. 18:45Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji trafiła na teoretycznie dużo słabszego przeciwnika. Drużyna ze stolicy Podlasia zagra z maltańskim Hamrun, które najpierw odpadło z Dynamem Kijów w eliminacjach Ligi Mistrzów, potem z Maccabi Tel Awiw w kwalifikacjach Ligi Europy, by w decydującym meczu o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji pokonać łotewski RFS. Faworytem tego pojedynku będzie polska drużyna. Zapraszamy na relację na żywo.