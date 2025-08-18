Jagiellonia Białystok - Dinamo Tirana w eliminacjach Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 21 sierpnia 2025 godz. 20:15Jagiellonia Białystok po pokonaniu w dwumeczu duńskiego Silkeborgu, w decydującej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji zmierzy się z Dinamem Tirana. Wydaje się, że albański zespół powinien być teoretycznie łatwiejszym rywalem, choć wynik poprzedniej rundy temu przeczy. Drużyna ze stolicy Albanii wyeliminowała chorwacki Hajduk Split. „Jaga” będzie próbowała wypracować jak największą zaliczkę przed rewanżem. Zapraszamy na relację na żywo.