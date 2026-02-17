Jagiellonia Białystok - ACF Fiorentina w 1/16 finału Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 lutego 2026 godz. 21:00
Jagiellonia Białystok podejmie renomowaną włoską ACF Fiorentina w 1/16 finału Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski z sezonu 2023/24, choć nie mają dużego europejskiego doświadczenia, w tym sezonie radzili sobie solidnie i chcą zaskoczyć silniejszych rywali na własnym stadionie. Fiorentina, finalistka Ligi Konferencji, przyjeżdża z większym doświadczeniem pucharowym, ale jej forma w Serie A jest mieszana. Spotkanie zapowiada się otwarte i emocjonujące, z walką o pierwszą przewagę przed rewanżem we Włoszech. Zapraszamy na relację na żywo.