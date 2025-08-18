Hibernian - Legia Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 21 sierpnia 2025 godz. 21:00Legia Warszawa po bardzo dobrym wejściu w nowy sezon, w ostatnim czasie notuje nieco gorsze wyniki. „Wojskowi” wygrali w rewanżu 2-1 z AEK-iem Larnaka, jednak to nie wystarczyło do awansu. W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, stołeczna drużyna przegrała z Wisłą Płock 0-1. Legia z pewnością zrobi wszystko, aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji. W ostatniej rundzie eliminacji zmierzy się ze szkockim Hibernianem. Zapraszamy na relację na żywo.