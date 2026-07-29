GKS Katowice - Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 lipca 2026 godz. 20:30
Pierwszy mecz po powrocie do europejskich pucharów z pewnością nie ułożył się po myśli drużynie z Katowic. Zilina pokonała GKS w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji i jest w korzystnej sytuacji przed rewanżem. Jednak nie wszystko jeszcze stracone i z pewnością GKS Katowice dobrze o tym wie. Tym razem spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane na stadionie ekipy z Polski. Czy GKS da radę odwrócić losy tego dwumeczu? Zapraszamy na relację na żywo.