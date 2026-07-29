GKS Katowice - Zilina w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Relacja na żywo

Liga Konferencji - Kwal.
2 kolejka
30.07.2026
20:30
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 lipca 2026 godz. 20:30

Pierwszy mecz po powrocie do europejskich pucharów z pewnością nie ułożył się po myśli drużynie z Katowic. Zilina pokonała GKS w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji i jest w korzystnej sytuacji przed rewanżem. Jednak nie wszystko jeszcze stracone i z pewnością GKS Katowice dobrze o tym wie. Tym razem spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane na stadionie ekipy z Polski. Czy GKS da radę odwrócić losy tego dwumeczu? Zapraszamy na relację na żywo.
piłkarze w żółto-zielonych strojach walczą o piłkę w polu karnym, wśród rywali i bramkarza gotowego do obrony, podczas dynamicznej akcji meczowej na tle trybun pełnych kibiców
PiłkarzeMonika WantołaINTERIA.PL