FC Noah - Legia Warszawa w 5. kolejce Ligi Konferencji. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 grudnia 2025 godz. 18:45W najbliższy czwartek, 11 grudnia o godz. 18:45, Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z FC Noah w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Dla gospodarzy starcie z Legią to szansa, by poprawić dotychczasowy bilans - mają na koncie pięć punktów po czterech kolejkach (1 zwycięstwo, 2 remisy, 1 porażka). Z kolei warszawska drużyna, z trzema punktami i bilansem 1-0-3, desperacko potrzebuje zwycięstwa, aby wrócić do walki o awans. Czy Legia sięgnie po komplet punktów i przedłuży swoje marzenia o fazie pucharowej? Zapraszamy na relację na żywo.